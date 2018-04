El Gobierno vasco pide a ETA “claridad” en el anuncio del fin de su “historia negra”

Los gobiernos vasco y central y los partidos del arco parlamentario reclaman a ETA celeridad en su comunicado de disolución, y que el contenido de su decisión, previsto para el primer fin de semana de mayo, sea nítido. El secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha reclamado "claridad" a la banda a la hora de firmar su disolución y considera una "buena noticia" el fin a 50 años "de una historia negra y terrible". Frente a la postura del lehendakari, Íñigo Urkullu que no ha querido hablar sobre el anuncio para el responsable de Paz y Convivencia del Gobierno autonómico se trata de "un hecho relevante".

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha vuelto a advertir a la banda que no conseguirá nada con el anuncio de su disolución. "ETA no consiguió nada por dejar de matar y nada va a conseguir por su declaración de desaparición", ha asegurado el ministro en el Senado, donde participaba en un foro parlamentario hispano-marroquí. "El Gobierno va a defender el relato que realmente ha ocurrido, perseverando la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo", ha defendido. Zoido ha recordado que ETA ha sido derrotada operativa y policialmente, y que no ha conseguido ninguno de sus objetivos por los que mataron y "sembraron el terror" en España durante tantos años.

También ha querido hablar la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En su opinión, si se concreta el anuncio de la disolución de ETA será "la mejor demostración de cómo se vence al terrorismo" que es "desde la firmeza del Estado de derecho, con las armas de la ley y solo con las armas de la ley". Ha afirmado que hace tiempo que ETA "fracasó en su proyecto" porque no tiene ningún futuro y "no ha conseguido nada en su tiempo de violencia", ni tampoco lo va a conseguir "después", ha declarado tras un encuentro informativo organizado por la Agencia EFE, en el que también estaba el ex primer ministro francés Manuel Valls.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, cree que ETA "ha tardado mucho en dar este paso", y ha considerado "imprescindible" que la banda terrorista pida perdón a las víctimas "para poder pasar página y superar tanto dolor". En declaraciones en el Congreso ha señalado que, ante el anuncio de su disolución, no puede más que congratularse pero al mismo tiempo ser "muy crítica" con la banda armada.

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que la posible disolución de ETA "llega tarde", y ha advertido a la banda de que no espere que se le pague un "precio político" por esta decisión. Mendia, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, ha afirmado que "lo realmente importante" en torno a ETA se produjo en 2011, cuando la banda anunció el cese definitivo de su actividad terrorista " a cambio de nada".

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha coincidido en que la historia de ETA "no se puede disolver ni su responsabilidad tampoco" y ha tenido un recuerdo para las víctimas, gracias a cuya "entrega", en su opinión, el "Estado de Derecho ha triunfado sobre el terror".

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha afirmado, sobre la posible disolución de ETA el primer fin de semana de mayo, que la banda quiere ser "la protagonista" durante las dos próximas semanas, pero ha considerado que son las víctimas las que tienen que tener el protagonismo.