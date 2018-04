Ciudadanos urge a Montoro a explicar por qué niega el uso de dinero público en el referéndum

Albert Rivera en un acto protagonizado por el ex primer ministro francés Manuel Valls.

Ciudadanos ha pedido este jueves la comparecencia urgente del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados para explique por qué niega el uso de dinero público en el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. "Si Rajoy y Montoro mintieron tendrá que haber responsabildiades en el Gobierno", ha advertido Albert Rivera, informa Javier Casqueiro.

El secretario general del partido de Albert Rivera ha registrado a primera hora la solicitud para que dé cuenta en la Comisión de Hacienda de unas declaraciones que chocan con los informes realizados por la Guardia Civil y que, además, han debilitado la estrategia argumental de la fiscalía para insistir en la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont ante la Justicia alemana. El informe que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena encargó a la Guardia Civil indica que la Generalitat malversó 1.915.067,22 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum.

"Es muy preocupante lo que estamos sabiendo", ha declarado Rivera tras un acto en Madrid con el ex primer ministro francés Manuel Valls. El líder de Ciudadanos ha recordado que Rajoy afirmó en el Congreso que no se había destinado "ni un euro" de dinero público en la organización del referéndum ilegal. "Ojalá sea falso, ojalá no se haya destinado ni un euro, pero desde luego si se ha destinado dinero público y Rajoy y Montoro mintieron en la Cámara y mintieron a los españoles, tendrá que haber responsabilidades en el Gobierno", ha advertido Rivera.

"En estos momentos lo que nos preguntamos muchos españoles es quién tiene razon, la Guardia Civil o Montoro", ha añadido el diputado, que ha señalado que él tiene su opinión y ha recordado que el juez Llarena ha pedido información al ministro. "Montoro y Rajoy podrían haber mentido a los españoles en un caso tan importante", ha insistido, y ha señalado que desde el 15 de septiembre es el Gobierno central quien controla financieramente a la Generalitat. "Sería muy grave que se demostrase que el Partido Popular no ha vigilado las cuentas", ha subrayado.

En el Congreso Miguel Gutiérrez ha afirmado dar más valor a la versión de la Guardia Civil “conociendo un poco las situaciones pasadas. Ciudadanos ya defendió en el Congreso de los Diputados que el dinero del FLA había servido para financiar actividades del independentismoalgo que negó el propio Mariano Rajoy: “Ni un solo euro del FLA ha ido a parar al referéndum” separatista, afirmó. Sin embargo, un auto del titular del juzgado número 13 de Barcelona apunta indicios de que “todo o parte” de la consulta ilegal del 1 de octubre se pagó con créditos obtenidos a través del dinero facilitado por el Gobierno, circunstancia que el ministro de Hacienda ha negado en varias ocasiones.