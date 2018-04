Pedro Sánchez remarca que el candidato en Madrid deberá ser consensuado con Ferraz

El ofrecimiento a Manuela Carmena para que liderara la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de 2019 fue en el marco de una conversación informal y por eso el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no fue informado por el líder del partido en Madrid, José Manuel Franco. En esos términos enmarca Sánchez la información desvelada este miércoles por EL PAÍS, que ha provocado un importante revuelo en la izquierda madrileña y ha aumentado la desconfianza de la cúpula del PSOE hacia su líder regional. El secretario general del PSOE ha querido remarcar que la candidatura a la capital será una decisión compartida entre la dirección nacional y la madrileña, que después deberán votar los militantes.

El líder del PSOE valora el "prestigio, valor y coraje" de Manuela Carmena, pero descarta que la oferta que trasladó el secretario general del PSOE-M a la alcaldesa fuera en firme. "Se trató de una conversación informal. De ahí no pasa", ha explicado Sánchez en Telecinco, que no fue informado, entiende, porque no era necesario al no tratarse de un ofrecimiento serio.

El partido no necesita a Manuela Carmena para liderar su lista porque va a presentar una "propuesta ganadora" para Madrid, aunque aún no se conoce el nombre de su candidato. En todo caso, Sánchez ha enfatizado que la decisión sobre la candidatura será una "propuesta conjunta de la dirección autonómica y federal". Esto es, por mucho que el líder regional pretendiera que Carmena encabezara la lista del PSOE, la dirección nacional, y en concreto Sánchez, tendrán la última palabra. O la penúltima, porque decidirán los militantes en primarias. La cúpula ha acogido este miércoles con malestar la información desvelada por EL PAÍS porque opera como una "cortina de humo" sobre el caso Cifuentes y la moción de censura que el partido ha presentado contra la presidenta madrileña.

El PSOE busca, en todo caso, candidato para la alcaldía de Madrid, después de que el caso Cifuentes haya consolidado al portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, como candidato a la presidencia de la comunidad. Antes del estallido del escándalo que afecta a la presidenta madrileña, el partido consideraba también a Gabilondo como posible candidato a alcalde. Ferraz tiene previsto encargar estudios cualitativos cuyos resultados utilizará para tomar la decisión.

"El PSOE va a presentar una candidatura muy potente con un objetivo ilusionante: que la derecha no vuelva a hacerse con el Ayuntamiento de Madrid", ha enfatizado Sánchez, que también ha recordado que Carmena no ha aclarado aún qué va a hacer con su futuro. El partido espera a la decisión de la alcaldesa sobre si repetirá o no para elegir a su cabeza de lista. Sea de una forma u otra, la alcaldesa marca el camino de la candidatura del PSOE a la capital de España.