Errejón propone una candidatura de unidad a Espinar y Ruiz-Huerta

Íñigo Errejón ha propuesto este jueves "un acuerdo para una lista de unidad" a Ramón Espinar, secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, y Lorena Ruiz-Huerta, portavoz en la Asamblea y representante de la corriente Podemos en Movimiento, dentro de la que se aglutinan y tienen especial peso los Anticapitalistas. "Si hace unos días era necesario, hoy ya es urgente. Podemos sacar al PP de la puerta del Sol y construir un gobierno para todos los madrileños y madrileñas. Por eso he propuesto un acuerdo para una lista de unidad a Espinar y Ruiz-Huerta. Nos tendrán en común", ha anunciado en su cuenta de Twitter. Las direcciones nacional y autonómica de Podemos se han declarado esta semana a favor de una candidatura de unidad.

El ofrecimiento se produce después del terremoto que provocó la víspera en Podemos la filtración de los planes de Carolina Bescansa para asaltar la secretaría general del partido que lidera Pablo Iglesias y ser la candidata en las elecciones generales de 2020. El acuerdo planteado por la cofundadora de Podemos, que achacó su filtración en su canal de Telegram a un error de su equipo, buscaba el apoyo de Errejón. Como paso previo al intento de controlar el partido a nivel estatal, el borrador-propuesta de Bescansa detallaba las condiciones para que la diputada fuera su número dos en las listas autonómicas a la Comunidad de Madrid en las elecciones de 2019. La gravedad de la crisis desatada en Podemos llevó a Bescansa a renunciar rondando la medianoche a figurar en la lista de Errejón, que se desmarcó por completo del contenido de la propuesta calificándola de "delirante".

La iniciativa de Bescansa vetaba "la integración" de Espinar de la lista autonómica de Podemos, extremo rechazado por Errejón. La parlamentaria define al líder territorial de Madrid como defensor de un proyecto y una concepción para Podemos en la Comunidad de Madrid que no comparte. "Si lo hiciera, no me plantearía ir en una lista alternativa a la actual dirección (...) Me sentiría más cómoda compitiendo contra una lista encabezada por Espinar que yendo en la misma lista. Tenemos dos formas distintas de entender Podemos”, afirmó este miércoles tras atribuir a terceros la responsabilidad de la propuesta para que ella liderase el partido en lugar de Iglesias. Este informe define a Espinar como la "representación más visible en Madrid de la deriva política que esta candidatura aspira a contrarrestar".

Errejón lleva días declarando en público su interés en que Espinar figure en las listas que encabezaría. También incluye a Ruiz-Huerta, referente de Anticapitalistas. Este miércoles por la noche una asamblea de esta corriente aprobó no concurrir en las primarias, cuyo plazo para presentar candidatuas expira este viernes, para las elecciones autonómicas de 2019. Los Anticapitalistas creen que las primarias no llegan en el momento idóneo y están restando foco mediático a la crisis del Gobierno de Cristina Cifuentes, en una posición de extrema debilidad por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y contra la que el PSOE impulsa una moción de censura que cuenta con el apoyo de Podemos. Tampoco les agrada el respaldo que Errejón ha encontrado por parte de las direcciones estatal y regional del partido para ser el candidato. Para los Anticapitalistas las primarias “han sido diseñadas de forma totalmente contraria al espíritu de Podemos”y “la mejor opción” es “impugnar” el proceso, ya que en su opinión no reúne “garantías democráticas”.