El PNV abre la puerta a pactar los presupuestos

Todo son conjeturas basadas en ligeros cambios pero que pueden concluir en la normalización institucional en Cataluña y, como consecuencia, también en el resto de España. El Gobierno aún confía en que en esa comunidad autónoma se forme gobierno, lo que llevará aparejado el levantamiento del artículo 155 de la Constitución y, como colofón, y por esa razón, el PNV apoye los Presupuestos del Estado de 2018.

La novedad de las últimas horas está en que el Gobierno de Mariano Rajoy lo cree posible y los peneuvistas, a través del presidente del partido, Andoni Ortuzar, ha abierto la posibilidad de aprobarlos porque “aún hay tiempo”. Su plazo lo sitúa en mayo, cuando hay que aprobar las enmiendas de los Presupuestos. "Nosotros vamos a estar hasta el veintitantos de abril expectantes. Si pasamos ese Rubicón, estaremos expectantes hasta el 22 o 24 de mayo, que es la aprobación de los Presupuestos. Vamos a estar ahí, pero, mientras, los que tienen que actuar son otros", dijo ayer en una entrevista en la SER.

Por tanto, para el PNV, su plazo está en el mes de mayo y no en la próxima semana que es cuando se votarán las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos que presentan grupos de la oposición y que si el grupo nacionalista vasco no las rechaza, con el PP, saldrá adelante la devolución de los presupuestos al Gobierno.

Las cuentas del Estado presentadas por el Gobierno, entonces, decaerían, Así el objetivo primero del gobierno es que junto al grupo popular voten en contra de esas enmiendas el PNV, Ciudadanos y Coalición Canaria.

Esta primera votación se producirá el jueves próximo y si el Gobierno la supera, los Presupuestos empiezan su tramitación, que correrá en paralelo, a las vicisitudes en Cataluña. Si no hay gobierno antes del 22 de mayo, empieza a correr el plazo para nuevas elecciones, y en esos días se deben votar los presupuestos.

En el terreno de los principios los peneuvistas no se apean de sus posiciones, según remachan fuentes de esa formación. Con el 155 en vigor, con una comunidad autónoma intervenida, el PNV no votará con el Gobierno, pero la próxima semana se trata de impedir o permitir que la tramitación pueda empezar sin que ello comprometa la votación final. Este es el argumento que el Gobierno ha dado a la dirección del nacionalismo vasco para que no se una la próxima semana a la oposición en sus enmiendas de devolución que impedirán que salgan adelante partidas muy relevantes para el País Vasco. No hay razón aún para ese rechazo por cuanto queda tiempo para que en Cataluña se pueda formar gobierno, señalan fuentes gubernamentales.

“Las puertas para negociar siempre están abiertas y falta mucho tiempo para que los Presupuestos se vean en el Congreso y hay posibilidades de que antes se actúe políticamente", apuntó Andoni Ortuzar, que mostró su rechazo a cómo transcurre la crisis catalana. “Menos juicios, menos sentencias y menos órdenes de detención, y empezar a actuar desde la política y con la política”, pidió. Sus dos máximas van a ser el respeto a sus “principios y valores” y lo mejor “para los intereses de Euskadi”.

Vigilados por la izquierda vasca

El PNV tiene que ser capaz de resistir las incomodidades políticas que le produzca su decisión, si es que la toma, de no bloquear los Presupuestos del Gobierno central. Estas vendrán de la izquierda vasca y no de los partidos nacionales. Si el próximo jueves rechaza las enmiendas a la totalidad del PSOE y de Podemos, los primeros no se lo reprocharán toda vez que la buena relación con los peneuvistas es una línea de actuación habitual tanto en el PP como PSOE.

Además, los socialistas son los socios del Gobierno vasco que preside Íñigo Urkullu, cuyos presupuestos también han sido avalados por los populares vascos. Ahora se trata de sumar 176 votos que se conseguirán si se unen con el PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN y Foro Asturias frente a los 175 que quieren frenar los presupuestos.

Y si lo hacen abren el camino para la aprobación de unos presupuestos que contienen un 32% del aumento de inversiones para el País Vasco. “Es lo que toca por el acurdo de 2017, no es un regalo, , no es un caramelo para que entremos”, recalcó ayer el presidente de PNV, Andoni Ortuzar.