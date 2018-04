Rivera exige a Rajoy que pida la dimisión de Cifuentes

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante su visita a la feria de Sevilla. PACO PUENTES / VÍDEO: EFE

“La pelota está sobre el tejado de Rajoy. En este momento, es la única persona que puede acabar con todo esto. Le pido que proponga un candidato interino temporal para acabar la legislatura de la mejor manera posible”. Con estas palabras, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido al presidente de los populares que pida la dimisión de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, tras el escándalo por su máster. “[Cifuentes] forma parte de una trama corrupta en la universidad y ha mentido deliberadamente para encubrir delitos y eso es muy grave. Debe dimitir y asumir su responsabilidad”, ha asegurado Rivera durante una visita a la Feria de Abril de Sevilla.

Hasta en tres ocasiones, Rivera ha exigido a Rajoy que “mueva un dedo y haga algo”. “Al PP ya lo conocemos, a Rajoy también, no mueven un dedo, se enrocan, cubren la corrupción, la tapan,… El PP tiene la oportunidad de mantener el Gobierno en Madrid […] Si Rajoy sale esta tarde o mañana por la mañana y propone un nombre, si es una persona limpia de corrupción lo apoyaremos, Ciudadanos está siendo el partido responsable”, ha dicho Rivera, quien asegura que confía en que la situación se resuelva como en Murcia, donde el entonces presidente Pedro Antonio Sánchez —imputado en los casos Púnica y Auditorio— fue sustituido por Fernando López Miras. “La única posibilidad del PP es que haya un presidente o presidenta alternativo, ahí yo les garantizo que lo apoyaremos. Esperemos que no sea el último día como en Murcia”, ha matizado.

Además de acusar al PP de tener “asumida la corrupción”, el dirigente ha insinuado que quizás Rajoy no mueva ficha en este caso porque teme lo que Cifuentes puede contar sobre la corrupción del PP. “Qué tiene que tapar Rajoy para que Cifuentes no le permita pedir su dimisión. Cifuentes lleva 30 años en el PP, lo sabe todo, ha estado en la fundación del PP, en el Canal de Isabel II, y puede estar implicada, o no, en el caso Lezo… no puede ser que Cifuentes le haya dicho a Rajoy: ‘sé mucha cosas y no me muevas de la silla”, ha afirmado Rivera, quien ha criticado que las “batallas internas del PP perjudiquen a los madrileños”.

A preguntas de los periodistas, Rivera ha evitado pronunciarse sobre el posible apoyo de su partido a una moción de censura. Sobre este asunto, en una entrevista en Canal Sur Radio, Rivera ha asegurado que considera que no tiene sentido introducir un cambio de gobierno en la comunidad, pero que si el PP no actúa estarían dispuestos a hablar con el PSOE de esa posibilidad. “Pero sería la última opción”, ha apuntado.