Rajoy se compromete con Díaz a convocar de forma inmediata el Consejo de política fiscal

Susana Díaz y Rajoy en La Moncloa. En vídeo, declaraciones de la presidenta andaluza. Álvaro García / VÍDEO: ATLAS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido este miércoles con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a convocar de manera "inmediata" —antes del verano— al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que debe aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica. El compromiso del presidente con la jefa del Gobierno andaluz, con quien se ha reunido este miércoles en La Moncloa, llega después de cuatro meses de retraso en la presentación del modelo por el que apuesta el Ejecutivo. Díaz se ha mostrado satisfecha porque la fecha del consejo marca el "inicio del diálogo" para aprobar el nuevo sistema de reparto de fondos.

Rajoy no ha trasladado a Díaz la propuesta del Ejecutivo que deberá llevar al consejo, mientras la presidenta andaluza sí ha expuesto al presidente el modelo que defiende Andalucía, según un acuerdo aprobado en el Parlamento andaluz por todos los grupos —incluido el PP— salvo Ciudadanos. La jefa del Ejecutivo autonómico ha descartado que las comunidades socialistas deban llevar una posición común. En su caso, defenderá la posición del Parlamento andaluz, y lo mismo cree que hará el resto de presidentes. "Venimos como Gobierno, no como militantes de partidos", ha señalado. Si el consejo acepta las condiciones de Andalucía en el nuevo modelo, el Gobierno andaluz lo aprobará, independientemente de lo que hagan el resto.

Díaz considera que urge la definición de un nuevo modelo de financiación, y que la falta de un Gobierno en Cataluña no debe lastrar un acuerdo, ya que el Ejecutivo central vía 155 está "ejerciendo las competencias" en esa comunidad. En todo caso, la presidenta andaluza se ha mostrado cauta sobre las posibilidades de acuerdo: "Si se quiere, será posible. Hay que querer hacerlo". De momento valora como un paso muy importante la convocatoria del consejo. "Es un inicio, y ahora tiene que haber voluntad y dinero", ha remachado.

La presidenta andaluza ha trasladado al jefe del Gobierno también su queja por el "agravio" a su comunidad en los Presupuestos Generales del Estado. La inversión media en Andalucía está 42 euros por debajo de la media de las comunidades autónomas, ha explicado Díaz. Tras el encuentro, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se reunirá con el consejero andaluz del ramo para abordar un aumento de las inversiones en la comunidad. Aunque Andalucía lograra sus pretensiones, la presidenta socialista no reclamará que el PSOE cambie su posición y apoye los Presupuestos Generales del Estado. "La posición del PSOE en España la marca el secretario general", ha zanjado Díaz.

El compromiso de Mariano Rajoy de presentar una propuesta de financiación autonómica antes del 31 diciembre pasado, sellado en la Conferencia de Presidentes de principios de ese año, no se ha cumplido. Las llamadas a que lo presente han sido invariablemente respondidas por el Ejecutivo con la solicitud a los socialistas de que la presenten ellos. Unos por otros, no hay propuesta salvo el trabajo que realizaron equipos técnicos designados por las comunidades autónomas o en su caso acuerdos de Parlamentos regionales como el andaluz. No ayuda al acuerdo, o sobre todo por ello, la disparidad de intereses que separa a unas comunidades de otras, al margen del partido que las gobierne.

Una prueba de la disparidad se aprecia en que los socialistas no hacen una propuesta conjunta, como tampoco la hacen los presidentes del PP.