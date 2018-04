Cospedal se la juega con Cifuentes

“Me ha parecido una carta muy bien fundamentada y muy explicativa de todo lo que ha ocurrido. Y sí, la continúo apoyando”. Con esa frase sobre la renuncia de Cristina Cifuentes a su máster, María Dolores de Cospedal tomó ayer partido en el debate interno que divide a su formación. Frente al sector del PP que prioriza mantener el poder en la Comunidad de Madrid —sustituyendo a su presidenta—, la secretaria general lidera al grupo que se resiste a ceder a las presiones de Ciudadanos para que deje caer a la líder regional —aunque eso implique perder el gobierno—. En consecuencia, la decisión que tome Mariano Rajoy sobre la moción de censura que una a PSOE, Podemos y Ciudadanos reforzará o debilitará internamente a Cospedal.

¿Por qué la número dos del PP ha optado por prestarle un apoyo tan claro a la presidenta de Madrid?

“Dentro de las batallas personales que hay en el partido, Cifuentes es la única baronesa que le quedaba a Cospedal”, respondió una fuente de la formación.

"Es una estrategia hacia Ciudadanos", valoraron quienes consideran la firmeza de la número dos del partido como un examen de la convicción con la que afronta el partido de Albert Rivera la posibilidad de apoyar una moción de censura para desbancar al PP del Gobierno y dárselo a la izquierda, representada por el PSOE.

"Es un poco cosa suya", matizó otro dirigente.

Quienes conocen a la secretaria general argumentan que no participa en ningún pulso interno; afirman que solo defiende los intereses del PP; y recuerdan que en el pasado Rajoy optó por elegir candidatos electorales que no contaban con el respaldo de Cospedal, sin que eso supusiera menoscabo alguno para su peso interno. No obstante, la situación también está vinculada al delicado equilibrio de poder por el que apostó el líder de la formación durante el Congreso nacional que el PP celebró en febrero de 2019.

Entonces, Rajoy decidió mantener a Cospedal como secretaria general, ministra de Defensa y presidenta del PP en Castilla-La Mancha. Sin embargo, al mismo tiempo nombró coordinador nacional a Fernando Martínez Maillo, con el objetivo de que se ocupara de la gestión de los asuntos diarios de la formación. Rajoy urdió el reparto de papeles personalmente, según fuentes de la dirección nacional, para que el dúo tuviera claramente delimitadas sus funciones. Pero los dos dirigentes no han coincidido siempre en su criterio. Y el caso Cifuentes ha provocado que se expresaran en tonos muy distintos.

“No todo vale en política”, tuiteó Cospedal tras conocerse las irregularidades que rodeaban a la obtención del máster de la presidenta de Madrid. “Las actuaciones de estos días contra Cristina Cifuentes son mezquinas, machistas y miserables”, siguió. “Parece que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal. Retomando sus palabras de ayer: a seguir todavía con más fuerza”, añadió. Luego, durante la convención nacional de Sevilla, Cospedal llamó a las bases de la formación conservadora a “defender a los nuestros”. Un apoyo en el que la secretaria general se reafirmó ayer, tras semanas de revelaciones contrarias a los intereses de su compañera de partido. “Sí, la continúo apoyando”, dijo.

Martínez Maillo, por su parte, se ha encargado de la gestión diaria de la polémica, estableciendo contactos con Ciudadanos para abortar la moción de censura contra Cifuentes e informando diariamente a Rajoy. “Nadie está por encima de las siglas del partido”, llegó a decir la semana pasada, dejando la puerta abierta a priorizar el mantenimiento del Gobierno de Madrid por encima de la continuidad de Cifuentes en la presidencia.

“En el partido hay dos posiciones”, resumió un líder regional. “Una, que Cristina renuncie a la presidencia, para evitar la presión a la que nos está sometiendo esto”, describió este interlocutor sobre el sector más pragmático del PP, que prefiere mantener el Gobierno. “Y la otra, que siga, porque piensan que dará igual entregar la cabeza de Cristina porque Ciudadanos mañana irá a por otro”, afirmó sobre el grupo de dirigentes nacionales y autonómicos que abogan por mantener a Cifuentes. El de Cospedal.