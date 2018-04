El comentario machista del exalcalde de Cartagena desata una oleada de críticas

El exalcalde de Cartagena (Murcia), José López Martínez, se ha referido a la candidata del PP a la Alcaldía, Noelia Arroyo, como una "peluca rubia" y unos "labios bien pintados". En una entrevista en Onda Cero este lunes, López, actual concejal por el partido Movimiento Ciudadano, cuestionó la capacidad de Arroyo para ser cabeza de lista en las elecciones municipales de 2019. El comentario machista ha desatado una oleada de críticas en las redes sociales. El PP ha anunciado que rompe relaciones con la formación cartagenera —con la que negociaba enmiendas a los presupuestos locales — y ha exigido al exalcalde que entregue su acta de concejal por declaraciones "machistas, miserables e impresentables".

"Yo soy empresario, sé gestionarme y lo he mostrado. Hemos hecho un milagro económico de pagar 78 millones de euros de la deuda que había dejado su partido en solo dos años, más siete de Casco Antiguo, más bajar todas las tasas e impuestos", señaló durante la entrevista el que fuera alcalde de la ciudad portuaria entre 2015 y 2017, en referencia a la primera fase de la legislatura. Y agregó: "esto es hacer política y trabajar de verdad gestionando por los cartageneros, y ellos hacen otra cosa, ellos venden esos programas del corazón y esas pelucas rubias y esos labios bien pintados, pero hasta ahí podemos llegar".

López Martínez fue alcalde en la primera fase de la legislatura en virtud de un acuerdo alcanzado entre su grupo —el PSOE y Cartagena Sí se Puede— para que él ocupase la Alcaldía los dos primeros años de la legislatura y la candidata socialista, Ana Belén Castejón, los dos restantes.

Las críticas a la candidata del PP y actual consejera de Transparencia, Participación y Portavoz no terminaron ahí. López cuestionó su capacidad para presentarse pidiendo ver el currículum profesional de Noelia Arroyo. "Uno puede trabajar en la prensa, pero eso no te habilita para manejar una ciudad de 220.000 habitantes o un presupuesto de más de 200 millones de euros", aseguró. En la entrevista, el exalcalde criticó además el hecho de que se casara en la Catedral de Murcia y no en la de Cartagena y le reprochó ser "Doña Sardina de 2009" además de que "se vista de huertana".

Críticas a las declaraciones machistas

Las polémicas declaraciones del político han desatado una oleada de reacciones y críticas en las redes sociales bajo el hashtag #YotambienSoyRubiayMepintoLosLabios. Varios representantes de partidos, así como profesionales de distintos sectores, han manifestado su apoyo a la consejera.

Mientras haya hombres machistas y cobardes, tendré un motivo más para seguir trabajando y hacer que la Región de Murcia sea tierra de libertad e igualdad de oportunidades.🇪🇸-FLM#YotambienSoyRubiayMepintoLosLabios — Fernando López Miras (@LopezMirasF) 16 de abril de 2018

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha lamentado en un tuit: "Mientras haya hombres machistas y cobardes, tendré un motivo más para seguir trabajando y hacer que la Región de Murcia sea tierra de libertad e igualdad de oportunidades". También se han pronunciado al respecto el portavoz del PP en la Asamblea regional, Víctor Martínez, y representantes de otras formaciones políticas, como Ciudadanos. Por su parte, el secretario general del PSOE murciano, Diego Conesa, ha calificado de "intolerable seguir vertiendo ataques machistas que confunden lo político con lo personal".

Por la boca muere el pez...

Contra el machismo solo cabe esta respuesta contundente y la unión de todos. Comportamiento ejemplar. Gracias por todas las muestras de apoyo porque hoy ganamos todos. #YotambiensoyRubiayMepintolosLabios — Noelia Arroyo (@NoeliaArroyoHer) 16 de abril de 2018

La portavoz regional del PP, Nuria Fuertes, ha reclamado la dimisión de López, mientras que la edil Carolina Palazón ha anunciado que su grupo presentará una iniciativa para que el pleno del 26 de abril censure la actitud de López y pida su renuncia a su acta de concejal. La propia Arroyo contestó este lunes a las críticas a través de su cuenta de Twitter y, en declaraciones este martes a Antena 3, ha pedido que "todos los hombres y mujeres" se unan "para impedir que personajes como José López sean representantes de la vida pública".