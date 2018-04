Sánchez se distancia de Chaves y Griñán para evitar el desgaste de los ERE

Que el líder del PSOE no quiere comprometerse con la inocencia de Manuel Chavez y José Antonio Griñán es una evidencia al hilo de sus declaraciones públicas. Al menos en tres ocasiones en los últimos días lo ha evitado Pedro Sánchez. En su lugar, el líder socialista responde que confía en que se haga justicia y en que tengan la mejor de las defensas posibles. Hasta ahí. Lo reiteró también ayer desde Sevilla, cuando le preguntaron en su visita a la Feria de Abril en la que se encontró con su exrival en las primarias, Susana Díaz. ¿Confía en la inocencia de Chaves y Griñán? “Insisto: espero y deseo que tengan la mejor de las defensas”, incidió.

De la misma forma que el secretario general, la frialdad se ha extendido a otros miembros de la dirección federal. La número cuatro de la ejecutiva, Carmen Calvo, se refirió el lunes al expresidente de la Junta como “el ciudadano Manuel Chaves”.

En su primera etapa como líder del PSOE, Sánchez sí defendía que Chaves y Griñán no eran culpables. En 2014, describió con amargura en una entrevista el día que le pidió a Chaves que renunciara a su escaño. “Para mí, porque creo en su inocencia, fue una de las decisiones más duras”, dijo. Ahora, cuando Chaves y Griñán están sentados en el banquillo, el líder socialista llega al máximo de señalar que “parecen verosímiles muchas de las cosas que ha dicho” Chaves. La dirección lamenta que el nombre del partido ha quedado muy tocado por este caso que el PP saca a relucir ante cualquiera de sus problemas de corrupción, y que su deseo es que la justicia determine cuanto antes las responsabildiades. Fuentes oficiales aseguran, no obstante, que el partido sigue confiando en la inocencia de los exmandatarios, pero que ya no son militantes y de ahí el “ciudadano Chaves”, porque no son compañeros.

Pero el cortafuegos de Ferraz ha causado malestar en el PSOE andaluz, donde el secretario de Organización, Juan Cornejo, ha reiterado que su partido confía “totalmente” en la “inocencia, honestidad y honradez” de los expresidentes. El “ciudadano Chaves” ha molestado especialmente. “Una cosa es la distancia, otra el destierro”, se queja un dirigente andaluz. La presidenta de la junta rehuyó el conflicto. Recalcó que ella defiende su “honestidad” y se descolgó con que no había escuchado la cita del ciudadano porque estaba en la Feria.