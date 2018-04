Cifuentes sigue la estrategia de Pablo Casado

La nueva actitud de Cristina Cifuentes, asumir posibles “facilidades” en la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pero culpando de ello a la universidad, se asemeja a la que ha tomado el portavoz del PP, Pablo Casado, cuando ha tenido que dar explicaciones sobre el suyo tras las informaciones de EL PAÍS. Es el mismo máster de Cifuentes, salvo que era como un curso de doctorado y luego fue adaptado a los cambios legales del plan europeo de Bolonia, y lo realizó tres años antes en el mismo centro.

Casado, que desde que estalló el escándalo de Cifuentes tuvo más de dos semanas para preparar sus explicaciones, se volcó la semana pasada en marcar distancias con el caso de la presidenta madrileña. El portavoz del PP reveló en rueda de prensa que en el curso 2008-2009 le habían convalidado 18 asignaturas de 22, le permitieron no ir a clase, ni hacer exámenes, ni redactar una tesina presentada ante un tribunal. Para aprobar las únicas cuatro asignaturas que cursó y obtener el título simplemente le bastó con cuatro trabajos que sumaban 92 páginas. Según confesó después a eldiario.es, nunca llegó a conocer a los profesores ni habló jamás con ellos.

A la pregunta de si el resto de alumnos recibieron el mismo trato que él, Casado respondió a los periodistas: “No lo sé. Si hay alguna cosa que no se haya hecho bien, sin yo haberla solicitado y sin yo haberla conocido… Porque yo no era nadie para que se hiciera una excepción, no la he tenido y no se me ha ofertado (…) Esto no quiere decir que tú me digas: pues he hablado con no sé quién que ha hecho no sé cuál. Es que yo, sinceramente, en lo que no voy a entrar es en lo que han hecho los demás”.

Cifuentes dice en su misiva de este martes que “a la vista de lo que está ocurriendo, si me equivoqué y en aquel momento debí rechazar las facilidades que me ofreció la universidad, pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado”. “Solo digo que los requisitos que me fijaron, los cumplí”, argumenta. La frase que, por su parte, más ha repetido Casado en sus explicaciones ha sido parecida: “Hice lo que se me pidió”. Quien le ofreció esas condiciones, su único interlocutor en el máster, ha admitido, era Enrique Álvarez Conde, el mismo de Cifuentes, salpicado por el escándalo y destituido por la URJC el pasado viernes.

Casado aseguró que los requisitos que se le ofrecieron le parecieron “absolutamente normales”. “Porque para entonces yo ya tenía cuatro cursos posteriores a un grado, en Georgetown, Harvard, IESE e IE, por eso no necesitaba ese título, yo lo que quería era hacer el doctorado, luego finalmente no lo hice, cuestiones de la vida”, explicó. Sin embargo, esos cuatro puntos de su currículum desvelaron más sorpresas. Como desveló luego este periódico, especialmente el currículum norteamericano estaba hinchado. Su paso por Georgetown fue de conferenciante, no de “visiting professor”, y el posgrado de Harvard, según publicó eldiario.es, fue en realidad un curso en la localidad madrileña de Aravaca, de cuatro días, patrocinado por esta universidad. Tampoco los otros dos cursos en IESE e IE generaron ningún título, eran más bien seminarios de pocas horas de clase.

Al resto de alumnos de los cursos anteriores y posteriores al máster de Casado en la URJC, que entonces ya era diputado autonómico y presidente de Nuevas Generaciones del PP, se les exigió ir a clases, hacer exámenes y defender una tesina final ante un tribunal, como ha informado este periódico. La Universidad Rey Juan Carlos aún no ha confirmado, una semana después de que EL PAÍS desvelara el caso de Casado, qué requisitos tuvieron que cumplir los demás alumnos de su año y no ha despejado las dudas de si hubo o no trato de favor.

Tras la decisión de Cifuentes, portavoces del PP responden así a la pregunta de si Casado se plantea también renunciar a su máster: “Ya están dadas todas las explicaciones. No tiene nada que ver con el máster de Cristina Cifuentes. No fue un máster, sino un curso de doctorado”.