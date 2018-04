Cristina Cifuentes no puede renunciar a un título de máster universitario

Cristina Cifuentes, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, este lunes. Ballesteros (efe) / quality

Un alumno no puede renunciar a su máster universitario. "El título universitario es un acto válido y surte efecto desde que se promulga", explican fuentes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que añaden que solo la Administración o la justicia pueden declarar su nulidad. Con esta primera aclaración responden al anuncio de la presidenta Cristina Cifuentes de que renuncia a su máster con una carta que ha remitido al Rectorado de la URJC.

Cifuentes señala en ese escrito que renuncia "a la utilización" del máster que supuestamente cursó en ese campus en 2011-2012 y pide "que dicha renuncia sea considerada con carácter inmediato a los efectos oportunos". El desarrollo de ese título está siendo investigado por la Fiscalía después de que la supuesta presidenta del tribunal que examinó su trabajo declarara que ni su firma era la del acta ni ella había estado presente en el examen de defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM), declaración que ha reiterado ante la policía judicial. Precisamente, el rector de la URJC, Javier Ramos, añade este martes en una tribuna en EL PAÍS que, si se constata la falsedad del título se pedirá su retirada.

La primera explicación ofrecida desde la Universidad pública madrileña, que al máster no se puede renunciar, coincide con lo señalado por distintas fuentes universitarias consultadas por este periódico. Estas fuentes destacan que no existe una normativa específica y que la carta de la presidenta puede abrir el procedimiento para anular el título "pero no lo anula por sí misma, sería la universidad quien tendría que iniciar el procedimiento".

Con la petición de Cifuentes se inicia la revisión de oficio “por acto nulo o recurso extraordinario”, según fuentes de la URJC, que ahondan en que solo la Administración o la justicia pueden ejecutarlo y que el hecho de que un alumno pida esa revisión supone que acepta implícitamente que no lo ha cursado o que existen irregularidades en su desarrollo. La presidenta ha reiterado estos días que su máster "es legítimo" y que si existen irregularidades será por parte de los responsables de ese título.

En ese sentido, la Rey Juan Carlos ha abierto además una investigación sobre el Instituto de Derecho Público (IDP), que dirige el catedrático Enrique Álvarez Conde, a quien suspendieron de funciones el pasado viernes. Álvarez Conde, que actuaba con plena libertad desde su instituto universitario, fue el responsable del título de Cifuentes y también el del máster de Pablo Casado, portavoz del PP, cuyo título también está siendo investigado por el campus madrileño.

La presidenta regional sopesaba desde la semana pasada devolver su título. Ya entonces, su entorno le advirtió de que había dudas de que pudiera renunciar a él. De hecho, la presidenta le encargó al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, que revisara el asunto, informa Juan José Mateo.