Los otros políticos del PP con un máster en Derecho Público en la Rey Juan Carlos

Cristina Cifuentes ha enviado este martes una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para anunciar que "renuncia a utilizar" el título de máster que supuestamente obtuvo en 2012 y de cuyas irregularidades acusa a la universidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha sido la única política del PP que ha obtenido una titulación del Instituto de Derecho Público (IDP) dirigido por el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, suspendido de sus funciones el pasado 13 de abril después de que el caso quedase en manos de la Fiscalía. La Universidad ha anunciado que revisará también los títulos de otros cargos y la actividad de más de una década del citado IDP. Estos son otros nombres que aparecen en listados de alumnos de distintos años.

Pablo Casado es quizás el exalumno más celebre después de Cifuentes del Instituto de Derecho Público, aunque lo realizó en 2008-2009, cuando el título era el máster oficial en Derecho Autonómico y Local. Como ha explicado el portavoz del PP, la universidad le convalidó 18 de 22 asignaturas y se sacó el máster con cuatro trabajo que sumaban menos de 100 páginas en total. No defendió un trabajo final ante un tribunal, no fue a clase ni hizo exámenes. Tampoco ha facilitado la documentación sobre su titulación. Se limitó a enseñar los en la rueda de prensa en la que ofreció explicaciones.

Daniel Pérez Muñoz, alcalde de Galpagar (Madrid), obtuvo un título de máster del IDP de la URJC en 2008, pero según su jefa de prensa, lo realizó entre “finales de 2006, año 2007 y principios 2008”. Contactado por este diario, el alcalde se limitó a enviar una nota, en la que asegura que “ha cursado y superado las pruebas que acreditan el título de Máster Universitario en Derecho Autonómico y Local, fechado a 22 de julio de 2008, teniendo a su disposición pruebas, documentos y testigos que así lo podrán corroborar en las instancias oportunas, si se diese el caso”. Pérez quiso dejar claro que, en su caso, él sí realizó "un Trabajo de Fin de Máster (TFM)" y sí asistió a clases. Además, según ha afirmado en un comunicado, dice conservar más de medio centenar de correos electrónicos con compañeros de clase y “al menos seis profesores”. Pérez Muñoz ocupó entre 2007 y 2008 el cargo de director de Infraestructuras Deportivas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, según su perfil en LinkedIn.

Francisco Navas Sanz, exconcejal también de la localidad de Boadilla, fue mano derecha de Pío García Escudero cuando era presidente del PP de Madrid y también estuvo en la Comunidad con Gallardón. Según su perfil de LinkedIn, obtuvo el máster en Derecho Público del Estado Autonómico en 2010 con una calificación de sobresaliente. Según esa misma red profesional, ahora trabaja en una empresa de consultoría.

Pedro Calvo, uno de las personas más cercanos a Alberto Ruiz-Gallardón tanto en su etapa como presidente de la Comunidad de Madrid como de alcalde, ha sido diputado de la Asamblea madrileña, senador y concejal del Ayuntamiento. Calvo fue compañero de promoción de Cifuentes en 2012, pero coincidieron poco o nada en las aulas. Si la presidenta de la Comunidad ha reconocido que no fue a clase, entonces concejal Delegado de Seguridad del Consistorio, Calvo reconoce que su asistencia "fue escasa". "Asistí a pocas clases presenciales, de hecho, no terminé el máster y no hice el trabajo final; por eso no está en mi currículum", reconoció a este periódico. eldiario.es publicó que Calvo era uno de los alumnos cuyo nombre aparece, junto con el de Cifuentes, en actas de convalidación de asignaturas cuyas firmas estaban falsificadas, tal como confirmaron tres de los supuestos firmantes a EL PAÍS. Calvo dejó la política en noviembre de 2012.