El Ebro vuelve a su cauce, según la Confederación Hidrográfica

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha informado esta mañana de que "el río ya está en su cauce". La crecida extraordinaria de los ríos de la cuenca del Ebro ha puesto en los últimos días en alerta a numerosos municipios de Navarra, La Rioja y Aragón, comunidades en las que ha causado cuantiosas pérdidas económicas por la pérdida de cosechas y de ganado. La mejora de la situación ha hecho que el Gobierno de Aragón haya rebajado el nivel de alerta en la ribera del grado dos —que implica que es necesario recurrir a ayuda ajena al plan de emergencias— al mínimo, el uno —que ya puede ser controlada con los medios y recursos del plan—. "Los recursos se van a ir retirando de forma escalonada", ha indicado una portavoz del 112 de Aragón.

"Mientras que el año pasado en abril el río Ebro alcanzó los 30 metros cúbicos por segundo a su paso por Zaragoza y había emergencia por sequía, en abril de 2018 ha alcanzado los 2.100", explica una portavoz de la CHE. La crecida de los afluentes del Ebro no solo se debe a la lluvia de la semana pasada. "Veníamos de una crecida anterior en otros ríos que desembocan en el Ebro", señala. Este fenómeno, según la Confederación, remite porque ya ha pasado por toda la ribera: "La crecida está llegando al embalse de Mequinenza, en Zaragoza. Todo lo demás está de bajada y se normalizará con los días".

Sin embargo, hay carreteras de la provincia de Zaragoza que todavía siguen cortadas, informa Europa Press. En concreto, está cerrada por inundación la A-1107, de la N-II a la N-232 por Pina de Ebro, y hay un corte provisional entre Alforque y Alborge en la carretera VP-017. Además, no se puede circular todavía por la CV-314, que une Movera con Pastriz, ni en la A-127-a, en Gallur. Por otra parte, está cortado un tramo de tres kilómetros de la carretera CHE-1503, en El Sabinar, por el desbordamiento del río Arba, y en el kilómetro ocho de la A-127, en el cruce de la N-232 a Sangüesa.En cambio, la Z-30 o tercer cinturón de Zaragoza, que llevaba cortada desde el viernes, ha quedado abierta este martes al tráfico desde Vadorrey en dirección al barrio de Torrero.

Además, sigue sin localizarse al pescador desaparecido el domingo por la tarde en la desembocadura del río, en la provincia de Tarragona. Los servicios de emergencia han retomado este martes al amanecer su búsqueda, detalla la misma agencia.

En la última semana se han desalojado 43 explotaciones agrícolas de diferentes municipios de Zaragoza como Quinto, Alagón y Borja, según afirmó ayer lunes el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén. Además, otras cinco quedaron aisladas. Entre las instalaciones afectadas, figura una de Villafranca de Ebro en la que, según Guillén, fue "materialmente imposible" acceder a mil cerdos atrapados. En Codos, un municipio en la comarca de Calatayud, un agricultor falleció mientras trataba de salvar a sus ovejas.

Este lunes se desplegó un plan de vigilancia especial en la localidad zaragozana de Quinto para controlar el estado de una mota que protege el municipio de la crecida del río a lo largo de toda la noche. Este pueblo en concreto es uno de los que se encontraban en un estado crítico por el riesgo de que las motas no pudieran contener el agua y se inundaran los centros urbanos. El consejero de Presidencia lo visitó ayer y, pese a que no descartó que finalmente pudiera ser necesaria una evacuación, insistió en que todo estaba preparado y en que no había riesgos para los ciudadanos.

Cruz Roja ha trasladado preventivamente a zonas seguras a 48 personas con movilidad reducida el pasado fin de semana. Algunas eran de Pina de Ebro, otro de los municipios en estado crítico por la crecida. Allí, este lunes por la tarde se realizó un simulacro para preparar a la población y a los medios de emergencia ante la posibilidad de que se rompiera la segunda mota que protege el municipio de la crecida del río.