Cristina Cifuentes y el caso máster, últimas noticias en directo

La estrategia de Cifuentes se aproxima a la de Casado

Íñigo Domínguez

Esta nueva actitud de Cristina Cifuentes se asemeja a la que ha tomado el portavoz del PP, Pablo Casado, cuando ha tenido que dar explicaciones sobre su máster en la URJC tras las informaciones de EL PAÍS. Es el mismo de Cifuentes, salvo las variaciones aplicadas luego para adaptarlo a cambios legales, y lo realizó tres años antes en el mismo centro. Casado reveló la semana pasada que en el curso 2008-2009 le habían convalidado 18 asignaturas de 22, le permitieron no ir a clase, ni hacer exámenes, ni redactar una tesina presentada ante un tribunal. Obtuvo el título simplemente con cuatro trabajos que sumaban 92 páginas. A la pregunta de si el resto de alumnos recibieron el mismo trato que él, Casado respondió a los periodistas: “No lo sé. Si hay alguna cosa que no se haya hecho bien, sin yo haberla solicitado y sin yo haberla conocido… Porque yo no era nadie para que se hiciera una excepción, no la he tenido y no se me ha ofertado (…) Esto no quiere decir que tú me digas: pues he hablado con no sé quién que ha hecho no sé cuál. Es que yo, sinceramente, en lo que no voy a entrar es en lo que han hecho los demás”.

Al resto de alumnos de los cursos anteriores y posteriores al de Casado, que entonces ya era diputado autonómico y presidente de Nuevas Generaciones del PP, se les exigió ir a clases, hacer exámenes y defender una tesina final ante un tribunal, como ha informado este periódico. La Universidad Rey Juan Carlos aún no ha confirmado, una semana después de que EL PAÍS desvelara el caso de Casado, qué requisitos tuvieron que cumplir los demás alumnos de su año y no ha despejado las dudas de si hubo o no trato de favor.