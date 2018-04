Cristina Cifuentes renuncia al máster, pero culpa a la Universidad de las irregularidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciado a su máster de Derecho Público Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos en una carta enviada al rector, Javier Ramos, según anuncia la presidenta en su cuenta oficial de Twitter. En la misiva, Cifuentes pide perdón por aceptar "las facilidades" que le ofreció la Rey Juan Carlos y se autoexculpa de las anomalías denunciadas en las últimas semanas. "La obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas, totalmente ajenas a mí", sostiene.

El tuit de Cifuentes remite a una información de okdiario, en la que se publica la carta dirigida al rector. Cifuentes pide disculpas y recuerda que cumplió con todo lo que le pidió la universidad y todo lo que exigía la ley. máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Según la presidenta madrileña, que ha ligado su cargo a que Mariano Rajoy le pida expresamente su renuncia, sostiene en la misiva que nada de lo que ha hecho es ilegal y que, si ha habido irregularidades, han sido de tipo "administrativo" y cometidas por la universidad.

Así, Cifuentes subraya que renuncia al máster, obtenido en el curso 2011-2012, a pesar de que que está en posesión del "correspondiente título oficial así como de todos los certificados acreditativos del pago de tasas y de las calificaciones obtenidas en cada una de las distintas materias". Todos estos documentos están "debidamente sellados y compulsados por la Secretaría" de la instituciñon, agrega la líder del PP en Madrid.

"Todos y cada uno de estos documentos están expedidos por las autoridades académicas competentes y los mismos acreditan dos cosas: en primer lugar, que yo no he cometido ninguna ilegalidad y en segundo lugar, que he cumplido los requisitos que la Universidad me puso para conseguir dicho título", argumenta Cifuentes.

La presidenta admite que "la obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas, totalmente ajenas" a ella. En este punto, recuerda al rector que el acta del Trabajo Fin de Máster le fue "remitida directamente por la Secretaría del rector el 21 de marzo a las 17 horas y 36 minutos". Sin embargo, "un cuarto de hora después", Ramos dio "instrucciones para abrir una información reservada al existir dudas sobre su contenido".