El PSOE afea a los sindicatos su participación en la marcha por la liberación de los presos del ‘procés’

El PSOE no comprende la participación de los sindicatos UGT y CC OO en la manifestación de este domingo en Barcelona para exigir la liberación y el retorno a Cataluña de los 17 activistas y políticos independentistas encarcelados o huidos de la justicia española. La dirección socialista considera "inentendible" que las centrales sindicales se unieran a esa marcha, toda vez que en España no hay presos políticos como defendía la protesta. El partido no tiene intención de trasladar a UGT, a pesar de su vinculación, su malestar por acudir a la manifestación.

"Este país es un Estado de derecho impecable. No podemos entender que alguien piense que en este país alguien está en prisión por razón de sus ideas políticas", ha manifestado contundente la número cuatro de la ejecutiva, Carmen Calvo, en comparecencia en Ferraz. "Nos parece inentendible esta manifestación y por tanto quienes participaran en ella", ha abundado.

"Negamos la mayor, negamos que haya presos políticos. Y esa manifestación era para pedir la libertad de unos supuestos presos políticos", ha subrayado la exministra socialista, que sin embargo ha descartado que el PSOE vaya a contactar con UGT para comunicarle su reproche, aunque sea su sindicato hermano, porque no es el "modus operandi" del partido decirle a un sindicato "por qué se hacen las cosas".

315.000 personas, según la Guardia Urbana, se manifestaron este domingo en Barcelona para exigir la liberación y el retorno a Cataluña de los cabecillas del procés. Bajo el paraguas de la plataforma Democracia y Convivencia, formada por una decena de entidades, se unieron por primera vez en una marcha en favor de los líderes independentistas las dos grandes centrales sindicales, UGT y CCOO. Su adhesión a esta manifestación como organizaciones convocantes —junto a las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, entre otras—, ha soliviantado a una parte de sus afiliados, contrarios al independentismo.

La dirección socialista mantiene un discurso firme contra el independentismo donde "no hay una sola bandera de la izquierda". El PSOE reclama en paralelo a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras que "hablen" para formar Gobierno con un candidato viable que devuelva a Cataluña a la normalidad.