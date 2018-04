El juicio sobre la agresión a los guardias de Alsasua arranca sin acuerdo en la Audiencia Nacional

El juicio sobre la agresión multitudinaria a un teniente y un sargento de la Guardia Civil y a sus novias en Alsasua (Navarra), en octubre de 2016, ha empezado este lunes en la Audiencia Nacional sin que las acusaciones y las defensas de los ocho acusados hayan llegado un acuerdo previo que permita rebajar las penas a cambio de reconocer los hechos. La fiscalía mantiene su calificación inicial de lesiones y amenazas de carácter terrorista, por los que reclama penas de entre 62 y 12 años de prisión para los ocho jóvenes que se sientan en el banquillo. Los acusados han llegado a la sede del tribunal, en San Fernando de Henares (Madrid), arropados por alrededor de un centenar de simpatizantes que han acudido desde Navarra en autobuses y coches particulares.

La vista oral ha comenzado con el interrogatorio de los acusados, después de que el tribunal haya rechazado, con la protesta de las defensas, la presentación de cuestiones previas al tratarse de un procedimiento sumario. El primero en declarar ha sido Jokin Unamuno, que se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de las acusaciones y solo ha aceptado preguntas de las defensas.

Unamuno, a preguntas de su abogada, Amaia Izko, ha rechazado haber golpeado, increpado o insultado a los guardias y a sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua. Según su versión, se acercó “bastante borracho” al grupo después de que en las semanas anteriores la Guardia Civil le hubiera puesto cuatro multas, dos por cuestiones de seguridad vial y otras dos por un pasacalles de Ospa, movimiento contra la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco y Navarra y una manifestación no comunicada por los presos de ETA.

Según él, discutió “durante un minuto” con el teniente agredido: “No les dije que no tenían derecho a estar en el bar; creo que les dije ‘menuda jeta que tenéis por dedicarse a crujir a multas a jóvenes del pueblo y acudir a los bares en los que están los jóvenes habitualmente’. No recuerdo haberles insultado, yo diría que no les insulté”, ha señalado.

Unamuno, en prisión desde noviembre de 2016, ha afirmado que en un momento “se montó un alboroto” con “empujones”, y que él se quedó discutiendo con el teniente en la barra. Después vio que parte de la gente del bar salía, y que él salió al cabo de un rato y vio al teniente tirado en el suelo de la calle. “No tuve ninguna intención de agredirles, ni de provocar una agresión por otras personas; no acordé nada ni quise provocar nada, pero en el contexto quizá provocara los hechos, estábamos de fiesta a las cinco de la mañana y todo el mundo bastante bebido. Siento que por una cosa que quizá yo hice de forma inconsciente, porque estaba borracho, ocurriese lo que ocurrió”, ha manifestado.

Unamuno ha negado ser representante o promotor del movimiento Ospa, ni tener responsabilidad específica alguna en esta organización, con la que ha dicho colaborar “de manera esporádica” y “no continuada”. Ha afirmado que pidió al Ayuntamiento los permisos para un acto de Ospa porque ya “tenía experiencia” en tratar con el consistorio para organizar las txoznas [casetas] de las fiestas patronales.

Tras la declaración, el fiscal José Perals, ha pedido al tribunal que se lean las declaraciones que prestó Unamuno ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, en las que dio una versión distinta a la ofrecida este lunes. En aquella ocasión, negó conocer a los guardias civiles agredidos y su condición de agentes de la autoridad.

Después de Unamuno, han prestado declaración, también solo a su defensa, los otros dos acusados que permanecen en prisión, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz. Ambos han negado haber participado en la agresión a los agentes. El primero ha señalado que no estuvo en el bar Koxka esa noche, y que en el momento de la agresión se encontraba ya en su domicilio. Arnanz, para quien la fiscalía reclama la pena más elevada, 62 años de cárcel, sí ha reconocido haber estado en el bar en el momento en que se inició el altercado, y haber cruzado palabras con las víctimas, aunque sin saber que pertenecían al instituto armado. "Me deben estar confundiendo con otra persona", ha afirmado.