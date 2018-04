Chaves: “No sabía cómo se daban las ayudas”

El expresidente andaluz Manuel Chaves ha declarado este lunes en el juicio de la rama política de los ERE que conocía que el Gobierno andaluz concedía ayudas sociolaborales a empresas en crisis, pero que desconocía cómo se otorgaban. “Cómo se daban esas ayudas, yo no lo sabía, ahí no entraba, pertenecía a otro ámbito político de acción”, ha asegurado antes de enumerar que no conocía los detalles de “el procedimiento, la cuantía, los requisitos,…”. Chaves, al frente de la Junta de Andalucía durante 19 años, se enfrenta a una petición de 10 años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación continuada.

Chaves ha comenzado a declarar este lunes después de que su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, dijera el pasado miércoles que jamás fue alertado de posibles irregularidades y defendiera la legalidad del sistema de pago de las ayudas. Los dos expresidentes, junto a una veintena de ex altos cargos, están acusados de diseñar y mantener un “sistema opaco” para conceder 855 millones de euros para empresas en crisis entre 2001 y 2010 desde el Gobierno andaluz, según el auto de procesamiento. Junto a Chaves y Griñán, están sentados en el banquillo de los acusados seis exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, y 14 ex altos cargos.

La declaración de Chaves -se dio de baja del PSOE por este caso-, en el juicio se suma a las realizadas en abril ante el Supremo y casi un año después ante el juez instructor Álvaro Martín en Sevilla. En el alto tribunal, el expresidente defendió su gestión al frente del Gobierno andaluz durante casi dos décadas y reiteró que “en ningún momento” adoptó una decisión “basada en la ilegalidad”. Negó que supiera que se estaba produciendo un fraude en el programa de ayudas a empresas en crisis.

El expresidente explicó que él conocía los problemas de muchas empresas y planteaba la posibilidad de que si había una solución, se adoptara. Pero solo conocía los criterios “generales” de concesión de las ayudas, que partían de que la empresa estuviera atravesando dificultades económicas. Él no entraba al detalle de los “criterios concretos” por lo que se entregaba cada una. Partía de la “convicción” de que el procedimiento era “completamente legal”. Defendió el presupuesto de la Junta, las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias para financiar ayudas. Todo eso, los pilares del sistema que la juez instructora Mercedes Alaya consideraba ilícito, se hizo conforme a la ley. Pero él no podía conocer nada de la “ejecución” de ese presupuesto, que es donde, afirma, se produjo el supuesto fraude.

Chaves aseguró que nunca le llegaron los informes de la Intervención General que alertaban de la opacidad del fondo de los ERE e incidió en que el interventor no dictó un informe de actuación, una fórmula que sí habría encendido las alarmas y habría llegado a la cúpula del Gobierno. Aludió en varias ocasiones al hecho de que el interventor no advirtiera del fraude, pero eludió hacerle corresponsable de que no se detectara. Si el interventor no hizo informe de actuación, señaló Chaves, sería “probablemente” porque no advirtió irregularidad alguna.