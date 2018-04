“España es un Estado de derecho. Me fío de su justicia, no de la de Suiza”

El ingeniero informático Hervé Falciani no quiere ni pensar que Suiza esté intentando utilizar el proceso separatista catalán para canjearlo por las líderes secesionistas que se esconden allí. Pero está convencido de que España no accederá a ese cambio de moneda. En una entrevista con EL PAÍS, la primera a un medio español tras su reciente y nueva detención en Madrid a instancia del país helvético, Falciani asegura: “España está bajo ataque del independentismo, con la comunidad internacional que no sabe bien cómo actuar. Y hay enemigos, como Suiza, que se han alineado en una estrategia de aprovecharse de esa debilidad; con mala suerte para nosotros que queremos a España”.

Falciani, de 46 años, es una de las piezas que con mayor codicia persigue Suiza desde hace años. En un país que prácticamente vive del secreto bancario, Falciani hizo temblar sus estructuras financieras al apropiarse supuestamente (mientras trabajaba en el corazón de la inteligencia informática del HSBC suizo) de 130.000 fichas bancarias de evasores fiscales de medio mundo. Suiza ha pedido ya dos veces a España que se lo extradite. La primera vez, en 2013, para juzgarle por revelación de secreto bancario, y la segunda, el año pasado, si bien la petición estuvo guardada en un cajón hasta el pasado 19 de marzo. Fue la que propició su nueva detención. El juez le tomó declaración y le dejó en libertad bajo estrictas medidas cautelares: no puede salir del municipio en que vive sin autorización. Suiza le quiere para que cumpla una condena de cinco años de prisión “por espionaje industrial”.

España también quiere algo que tiene Suiza: a las líderes separatistas Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP). Especialmente a la primera, procesada por el juez Pablo Llarena por rebelión y malversación. Desde la detención de Falciani hace doce días, casi han enmudecido las voces que desde el país helvético aireaban su rechazo a entregar a España a la dirigente de la CUP, que huyó a Suiza (21 de febrero pasado) un mes antes que Rovira.

Hervé Falciani recibe a EL PAÍS el sábado por la mañana en una cafetería de un pueblo costero de Valencia. Es testigo protegido y dispone de escolta permanente. “Y ahora también me vigila la policía del juez para que cumpla las medidas cautelares”, señala. Llegó a España en el verano de 2012 escondido en un barco procedente de Francia. Su apellido está ligado a la lista que contiene los nombres de varios cientos de contribuyentes españoles sorprendidos con dinero opaco al fisco en el HSBC de Ginebra. Asegura que desde que arribó a Barcelona en el barco, ha estado ayudando a la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria española, así como a otros 28 países (EE. UU., Italia, Francia, Grecia…) para combatir la evasión fiscal y llevar ante la justicia a los defraudadores. Su lista ha aflorado para España varios cientos de millones de euros, y otros miles en el resto de países.

Pregunta. ¿Se siente a gusto en España?

Respuesta. Sí, desde que llegué.

P. El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont dice que la justicia española es represiva, y dos líderes separatistas han huido a Suiza tachando a los jueces de franquistas y represivos.

R. España es un Estado de derecho, totalmente. Mi posición es muy clara. Lo que pasó en Cataluña es un ataque a España, un intento de partir a nuestro país. Eso es innegable. Me siento italiano, francés y también español. Yo quiero a España. Me fío de la justicia española, no de la Suiza.

P. ¿Se apropió de 130.000 ficheros en Suiza y luego intentó venderlos a Jordania?

R. Yo no cogí nada. Yo ayudé a destapar lo que no se sabía, facilité hechos que no se conocían... Suiza me ha condenado a cinco años por espionaje industrial, no por revelar datos bancarios ni de sustraerlos. No han podido probar esa acusación. Jamás he tenido acceso a datos sensibles de personas. Suiza se lo inventó todo. Propicié mi detención en Jordania para que esta alertase a otros países, me detuvieran en Francia, luego pasar a España y así judicializar todo este asunto. He tenido todo el cerebro de un banco y lo he puesto a disposición de investigadores de 28 países.

P. ¿Por qué está tan obsesionada Suiza con usted?

R. Estamos en una guerra económica. Suiza busca defender sus intereses, y los demás países están expuestos a esa lucha.

P. Tiene escoltas permanentes, ¿siente que le pueda ocurrir algo?

R. Tengo suerte de no tener miedo. Pero sé que existe riesgo y por eso tengo protección. Voy a seguir luchando y colaborando contra el fraude, mi detención influyó de forma positiva en mí. Los enemigos van a intentar todo, hasta las fake news contra mí. Decía el juez Falcone que la mafia intenta matarte dos veces, físicamente y con la reputación. La lucha incluye propaganda [NEGATIVA]. Ellos dicen, mira es qué es mala persona... como uno del Barça [se ríe de la expresión, pero deja claro que es broma y que él prefiere que le hablen de matemáticas y no de fútbol; no es de ningún equipo].

P. ¿Cuánto dinero opaco se ha podido aflorar fruto de su ayuda a esos 28 países?

R. Miles de millones de euros.

P. ¿Y cómo ha ayudado a España?

R. Se han podido realizar muchas investigaciones con la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria. Les asesoré sobre lo que estaba pasando con la banca, varios meses de trabajo diario. [Sus papeles han permitido condenas en España por evasión fiscal. El Tribunal Supremo validó las sentencias al entender que no podía considerarse ilícita la procedencia de la información facilitada por este experto informático]

P. ¿Y qué estaba pasando con la banca?

R. Evasión fiscal. Pudimos poner nombres, intermediarios, financieros, productores comerciales. Ayude a acreditar y poner todos esos elementos juntos. Hablamos de mafiosos, de organizaciones mafiosas que actúan con testaferros y sociedades off shore.

P. ¿Cómo se defrauda?

R. Es muy sencillo. Tenemos actores privilegiados en la evasión fiscal. Por ejemplo, no hay que olvidar los pilares en una guerra económica. Hay luchas económicas entre Estados que actúan de modo agresivo haciendo negocio con la opacidad fiscal. Las verdaderas víctimas son los ciudadanos, las escuelas… Hay estados que protegen la evasión fiscal.

P. Cuando fue detenido por segunda vez hace 11 días, la fiscalía le pidió prisión incondicional y el juez, en cambio, le dejó en libertad con medidas cautelares.

R. Pensé que iría otra vez a prisión… [tras su primera detención en 2012 estuve cinco meses recluido en España]. No creía lo de la fiscalía. Yo había estado colaborando con la fiscalía, no lo entendía. Pero en España hay una separación de poderes total: la fiscalía quería que fuese a la cárcel y el juez decidió que no. Creo que me detuvieron por la debilidad de la justicia española en este momento.

P. ¿De qué vive en España?

R. La ayuda que presté a España ha sido gratuita. He reorientado mi vida profesional hacia la criptomoneda. Hemos entrado en una nueva era financiera. Estoy con mucha gente preocupada de la lucha contra el fraude. Investigar los nuevos esquemas de fraude ocupa ahora mi actividad. Nos falta una posición táctica contra el fraude.

P. ¿Mucho dinero del que se evade procede del narcotráfico?

R. España es una puerta de llegada del narcotráfico. Lavan el dinero de modo muy sencillo. Si puedo justificar mil euros de sueldo mensual y lo declaró en 50 países, tengo 50.000 euros, y en distintos países que no colaboran entre sí. En Suiza, a nivel fiscal, de un cantón a otro no colaboran. Yo puedo ser gestor de tu dinero que presento como mío en un cantón, viviendo en otro cantón, y resulta que donde tengo que declarar mis impuestos no lo saben. Es necesario adoptar decisiones políticas y regular la situación.

P. ¿Hay medios en España para combatir el fraude fiscal?

R. Sí, está la Fiscalía Anticorrupción, con muchas iniciativas. Aunque debería disponer de más medios todavía.