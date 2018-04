Podemos Madrid asume el formato de primarias simultáneas que exigía Errejón

Íñigo Errejón se ha impuesto a Ramón Espinar y las primarias de Podemos Madrid para elegir al candidato y al conjunto de la lista para las elecciones autonómicas de 2019 serán simultáneas y no en dos fases. El proceso interno se celebrará entre el 9 y 14 de mayo. El Consejo Ciudadano Autonómico, máximo órgano regional de decisión del partido, ya cuenta con los votos suficientes para aprobar el modelo de primarias a la espera de que finalice la votación, que se está realizando de forma telemática.

La dirección de Madrid da así por cerrada la crisis, que Espinar reconoció que se había "ido de madre" entre sus partidarios o él mismo y destacados referentes errejonistas. "Vamos a hacer todo lo que sea necesario por la unidad y para ganarle la Comunidad de Madrid al PP y a Cristina Cifuentes. El país y el proyecto por encima de todos nosotros", ha hecho un llamamiento a la concordia Espinar. "La altura en política se demuestra con generosidad y cediendo. El objetivo es ganar al PP y gobernar Madrid para la gente. Los inscritos marcaron el camino: unidad y humildad. Gracias Ramón", le ha reconocido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, mediante un mensaje en redes sociales.

Calendario de las primarias Concesión de avales de candidaturas: del 16 al 20 de abril.

del 16 al 20 de abril. Inscripción de candidaturas provisionales: también del 16 al 20 de abril.

también del 16 al 20 de abril. Publicación de las candidaturas provisionales: 23 de abril.

23 de abril. Subsanación de incidencias técnicas: del 24 al 26 de abril.

del 24 al 26 de abril. Publicación de las candidaturas definitivas: 27 de abril.

27 de abril. Campaña electoral: del 28 de abril al 14 de mayo.

del 28 de abril al 14 de mayo. Periodo de votación: del 9 al 14 de mayo.

No obstante, aunque la dirección regional ha recogido buena parte de las exigencias de Errejón, desde su entorno han trasladado que el reglamento no ha sido acordado entre ambas partes y reclaman más independencia para dirigir su campaña. "Un reglamento no es suficiente para garantizar que Iñigo puede llevar un proyecto ganador. Ahora falta que se respeten las campañas como siempre", alegan las mismas fuentes.

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político y futuro candidato a la presidencia de la Comunidad se declaró este jueves contrario a la posibilidad de que el proceso pudiera constar de dos partes: en la primera se elegiría al cabeza de cartel y posteriormente al resto de componentes de la lista. Esta opción era la preferida por Espinar, secretario general de la federación madrileña, y era una posibilidad que el Consejo Ciudadano Autonómico del pasado miércoles había dejado abierta. En el supuesto de que las primarias constasen de dos fases, se acordó que ambas deberían “producirse lo antes posible”. Los plazos se concretarían en los siguientes días.

Las diferencias entre las diferentes corrientes de Podemos, con los Anticapitalistas cuestionando por su parte que las primarias se celebren el próximo mes, lo que según su perspectiva puede contribuir a restar la atención en la crisis del PP de Madrid por la debilidad en que se encuentra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, por su título de máster, llevó a Iglesias a terciar y advertir de las consecuencias de las discrepancias internas. “La gente no nos va a consentir ni media tontería. El mandato que tenemos de la gente es ganar al PP y ni media tontería con cuestiones internas”, avisó. "Que nadie se dedique a marear la perdiz”, apostilló.

El reglamento que sale adelante también asume la exigencia de que la lista ganadora, aún en el caso de que no llegara a acuerdos para proponer una lista de consenso entre las diferentes sensibilidades, tenga una mayoría holgada si es la lista más votada. Asimismo, el vencedor de las primarias podrá designar un comité de campaña de su confianza y dirigir la misma en colaboración con los órganos de Podemos pero con autonomía. Por último, las listas minoritarias contarían con posiciones de salida, lo que se interpreta como un gesto a favor de la pluralidad dirigido a los Anticapitalistas. La portavoz en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, será la candidata alternativa que presente este sector frente a Errejón, que cuenta con el respaldo de las dos familias mayoritarias pese a que la crisis de los últimos días ha reavivado las fricciones latentes entre el candidato y el secretario general de Podemos Madrid.