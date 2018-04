El PSOE reconoce su preocupación ante el caso de presunta financiación irregular en Valencia

La dirección del PSOE reconoce su alta preocupación por el caso de la presunta financiación irregular del PSPV y Compromís que investiga la justicia a partir de una denuncia del PP. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha asegurado este viernes que el auto del Juzgado número 21 de Valencia desvelado ayer por la Cadena SER demuestra que no existió financiación ilegal ni una trama, porque las pesquisas se refieren a hechos inconexos entre sí, pero no obstante admite su "preocupación" por el desarrollo de la investigación y advierte que Ferraz exigirá "ejemplaridad" a sus cargos más allá de las responsabilidades penales.

El auto, fechado en enero, refleja que la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia consideró que "indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular" de los socialistas y del Bloc —el partido mayoritario de la coalición Compromís—. Esta habría consistido, según los papeles entregados a la policía por el presidente del PP en la provincia de Alicante, José Ciscar, en que varias empresas pagaron a Crespo Gomar las facturas de actos electorales que había organizado para las formaciones. Pero concluye que tal investigación debe ser archivada al haber prescrito los hechos.

Ferraz está a la espera de conocer el desarrollo de las pesquisas judiciales y de la investigación interna del PSPV para tomar cualquier decisión, pero anticipa que irá "más allá" de las responsabilidades penales -si estas han prescrito- en la toma de medidas. El secretario de Organización ha advertido de medidas de "suspensión" o en su caso "expulsión" de cargos socialistas involucrados en actos irregulares.

Ábalos, militante del PSPV, y con anteriores responsabilidades orgánicas en el partido en Valencia se ha desvinculado personalmente del caso. "No fueron mis mejores años. Para desilusión de quien me quiera vincular, no tengo nada que ver", ha afirmado.