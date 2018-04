Rajoy descarta pedir ahora la dimisión de Cifuentes ante los nuevos currículos falsos

Rajoy durante la rueda de prensa. Foto: Víctor J.Blanco | Vídeo: ATLAS

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha cambiado de postura y ha decidido conceder un nuevo plazo de apoyo a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, cuestionada por el escándalo de su máster en una universidad pública de su Comunidad. Tras varias semanas de titubeos y desmarques, de intentar soslayar el asunto y no fijar un criterio claro públicamente, Rajoy aseguró este viernes a la pregunta directa de si pensaba pedir ya la dimisión de Cifuentes que "no existe ninguna razón para romper un acuerdo que se está cumpliendo" en alusión al pacto entre PP y Ciudadanos que permite a los populares gobernar la región madrileña hace ya casi tres años.

Rajoy se escudó en los casos de falsos currículums académicos de otros políticos, y en especial del líder del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, para aventurar que el caso Cifuentes se está quedando pequeño. Y sentenció con el refranero español: "Consejos vendo que para mí no tengo". En su equipo interpretan que eso quiere decir que ahora no pedirá la dimisión y que intentará convencer a Albert Rivera de que se debe aguantar en su puesto a Cifuentes. En La Moncloa han ratificado en la tarde de este viernes que Rajoy no tiene previsto ni en su agenda ninguna cita próxima con Cifuentes y han desmentido tajantemente que ambos hayan tenido ninguna conversación reciente en la que la política madrileña le hubiera dicho que él tampoco se había marchado del cargo cuando se conocieron los SMS famosos de "Luis, sé fuerte" en apoyo al entonces tesorero del PP Luis Bárcenas.

Las respuestas dadas hasta este viernes directamente por Rajoy sobre el caso Cifuentes se habían limitado mucho a reseñar que la presidenta madrileña había dado suficientes explicaciones y que por tanto ahora le tocaba el turno de esclarecer los pormenores de la polémica a la Universidad Pública Rey Juan Carlos, durante tantos años tan próxima al PP y que ahora es tan cuestionada desde La Moncloa por los supuestos caos en la concesión de varios de sus másters. Las preguntas sobre hasta cuando pensaba respaldar a Cifuentes han acompañado desde que estalló el escándalo a Rajoy en casi todas sus apariciones y viajes. Este viernes no iba a ser una excepción y salió con el guion preparado y nada improvisado tras mantener una sesión y un almuerzo de trabajo bilateral con el primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen.

¿Va a pedir la dimisión de Cifuentes? La cuestión pretendía ser breve, concisa, clara y sin recovecos para las escapatorias. Rajoy entró al tema: "No existe ninguna razón para romper un acuerdo que se está cumpliendo y que, además, es bueno para los ciudadanos de Madrid. No entiendo, por tanto, la posición de Ciudadanos en esta materia. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado sus explicaciones ante los medios y también ante el parlamento regional. La Universidad está tomando medidas para aclarar los errores que se hayan producido y averiguar hasta dónde llegan las responsabilidades".

El líder máximo del PP no se quiso quedar ahí y añadió una visión diferente a la luz de los casos de currículos y expedientes académicos falsos o inflados que están apareciendo y que afectan a cargos de varios partidos y en especial al máximo responsable del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, promotor de la moción de censura contra Cifuentes. Rajoy agregó ya sin que se le preguntase al respecto: "Si yo tuviera que hacer hoy, en este momento, una reflexión sobre este asunto, creo que lo lógico sería pedirle a todo el mundo un poco de coherencia y congruencia entre sus declaraciones y sus hechos. A la vista de los últimos datos que hemos venido conociendo en las últimas horas, yo diría que hoy está muy en voga aquello que recoge el refranero español: Consejos vendo y para mí no tengo. Me parece que cada nuevo caso que vamos conociendo, y van unos cuantos, es peor que algunas de las cosas que están tan de actualidad en el día de hoy".

Este viernes se ha oficializado también que el diputado de En Marea y secretario de Organización de Podemos Galicia, Juan Merlo, ha renunciado a su acta parlamentaria tras saberse que en su currículum figuraba que era ingeniero cuando únicamente tiene formación en esta materia.

En el equipo cercano de Rajoy en La Moncloa se interpretó más tarde que el presidente entiende ahora que, tras conocerse todos esos casos, la polémica sobre el máster falso de Cifuentes es menor y que Rivera debería reflexionar y replantearse el ultimátum y el voto de Ciudadanos sobre la moción de censura contra la presidenta madrileña ya convocada para el 7 de mayo.