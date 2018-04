El PSOE pide a Ciudadanos que dé libertad de voto a sus diputados en la moción contra Cifuentes

José Luis Ábalos, durante a rueda de prensa ofrecida en la sede socialista. J.J.GUILLEN (EFE) | VÍDEO: EFE

El PSOE incrementa la presión sobre Ciudadanos para que apoye su moción de censura a Cristina Cifuentes y permita un cambio de Gobierno en Madrid. La dirección socialista reta a Albert Rivera a que dé libertad de voto a sus diputados en la Asamblea regional, toda vez que con un solo voto afirmativo de ese partido el PSOE y Podemos tendrían escaños suficientes para sacarla adelante. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, se ha dirigido al líder de Ciudadanos para pedirle un voto "por la decencia".

"Si el señor Rivera es incapaz de apoyar la moción, que dé libertad de voto a sus diputados, que les libere la conciencia. No nos hace falta más que un solo voto por la decencia. Solo con que un diputado que no soporte esta indecencia, que aporte un voto al cambio higiénico, regenerador", ha reclamado Ábalos en comparecencia de prensa en Ferraz. PSOE y Podemos suman 64 escaños en la Asamblea de Madrid, y necesitan un voto afirmativo más para lograr la mayoría absoluta y que prospere la moción de censura contra Cifuentes.

El PSOE apela a Ciudadanos para que deje "su posición tacticista y vacilante" y confirme el apoyo al cambio de Gobierno en Madrid. "Es duro que un partido de derechas, como es Ciudadanos, tenga que mandar a la oposición a otro de partido de derechas como es el PP. Pero hay momentos en los que la ética de la responsabilidad debe superar las afinidades ideológicas… Este es un caso excepcional", ha señalado el número tres de la ejecutiva socialista. Para los socialistas el caso del máster de la presidenta madrileña significa que Cifuentes "fracasa en su propósito regenerador", y con ella Ciudadanos, en tanto que apoyo del Gobierno del PP.

Aunque el PSOE no se lleva a engaño y cree que el PP dejará caer a Cifuentes antes de la moción, no tiene claro que en caso de que el debate se celebre el líder del PSOE- M y portavoz adjunto, José Manuel Franco, vaya a intervenir en el mismo, después de la polémica por su currículum. El líder regional afirmó hace quince años en su ficha de la Asamblea que era licenciado en Matemáticas cuando no lo era. El secretario de Organización ha rechazado comparar este caso con el de Cifuentes, pero ha reconocido que no le parece bien. "Paso a paso", ha respondido Ábalos preguntado por si Franco debe intervenir en el debate de la moción. "Lo decidirá el grupo parlamentario", ha remachado.