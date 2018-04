Catalá pone en duda la versión de Cifuentes sobre el máster

Al ministro de Justicia, Rafael Catalá, las explicaciones y los documentos que mostró Cristina Cifuentes el pasado 22 de marzo, un día después de que eldiario.es publicase las primeras informaciones sobre las irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, le parecieron convincentes. El reguero de informaciones sobre firmas falsificadas, profesoras que desmienten haber participado en el tribunal de defensa de un trabajo de fin de máster que no aparece y una investigación interna en la Universidad que ha terminado en la Fiscalía, son elementos que según el ministro "han añadido mucha información respecto a la que teníamos aquel día" y sobre todo, "suman incertidumbre". Catalá ha manifestado este viernes en una entrevista en Onda Cero que espera que "la señora Cifuentes tome las decisiones que correspondan".

"Cuando luego hemos ido conociendo que esos papeles, parece, que alguna firma no es auténtica, parece que no se ha presentado, que no aparece el trabajo, que hay una inspección que ha hecho la Conferencia de Rectores (CRUE) que también levanta algunas incertidumbres... Yo creo que todo eso ha añadido mucha información respecto a la que teníamos aquel día", ha contestado el ministro cuando Carlos Alsina le ha preguntado si le seguían pareciendo "convincentes" las aclaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Yo espero que este asunto cuanto antes se cierre, se sepa definitivamente lo que ha pasado y también espero que la señora Cifuentes tome las decisiones que correspondan a la vista de la verdad final que tengamos sobre todo este asunto", ha añadido.

El ministro ha afirmado sobre Cifuentes que tiene "confianza absoluta" en ella, porque la conoce desde hace mucho tiempo. "Me parece una persona seria y responsable", ha dicho, pero a la vista de las irregularidades que se han ido conociendo, admite que "hay una serie de elementos que nos añaden incertidumbre"

"No siendo este asunto trascendental, sin duda sí afecta a la credibilidad, y ojalá cuanto antes salgamos de esta situación", ha manifestado Catalá.

Cifuentes manifestó este jueves sin embargo su voluntad de resistir en su puesto, pese a que el coordinador del PP, Fernando Martínez-Maillo, le había advertido: “Nadie está por encima de las siglas ni de la estabilidad del Gobierno”.