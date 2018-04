El PSOE afianza a Gabilondo en la comunidad y busca rival para Carmena

La crisis del PP en Madrid por el fraude del máster de la presidenta madrileña ha insuflado optimismo al PSOE. La dirección socialista considera que ya ha ganado, prospere o no su moción de censura contra Cristina Cifuentes, ya que gracias a ella uno de sus más sólidos candidatos, Ángel Gabilondo, ha situado al partido tras casi tres décadas en la oposición en condiciones de lograr la presidencia de la comunidad.

El entusiasmo en Ferraz se explica por la encuesta que manejan en la cúpula —de 1.800 entrevistas, realizada entre el 6 y el 10 de abril— en la que los socialistas ganarían las elecciones en Madrid con el 27,5% de los votos, seguidos de Ciudadanos con el 26,8%. El PP caería a tercera fuerza con el 26,3% y Podemos se quedaría en un 14,5%. Todo un cambio de tendencia en una plaza clave para las aspiraciones nacionales del partido. Prueba de ello es que Pedro Sánchez ha multiplicado sus intervenciones públicas desde el estallido de la crisis.

El giro en Madrid tiene como consecuencia que el portavoz del PSOE en la Asamblea se ha “consolidado” como candidato para la comunidad, trasladan fuentes de la dirección del PSOE. Eso afecta a su vez a la candidatura al Ayuntamiento de la capital, donde el partido aún no tiene rival para Manuela Carmena, porque Gabilondo sale de la terna de candidatables.

“Antes o después será presidente de la Comunidad de Madrid”, dijo Pedro Sánchez del catedrático de Filosofía el pasado día 7, en lo que pareció una confirmación de su candidatura. Antes del caso máster, la dirección del PSOE en Madrid consideraba también a Gabilondo para encabezar la lista al Ayuntamiento, y en Ferraz no se daba nada por descartado. La idea tenía de hecho importantes padrinos. Ahora, no obstante, la defensa por parte de Gabilondo de una moción de censura en la que se postulará para presidir la Comunidad de Madrid, prospere o no, obliga al partido a mantener la coherencia y presentarle como cabeza de lista en 2019.

La voluntad de Gabilondo también fue siempre continuar su trabajo en la comunidad. “He mostrado mi disposición con acciones. La tengo y la mantengo”, afirma el portavoz a EL PAÍS.

Tras afianzar a Gabilondo, el PSOE busca rival para Manuela Carmena. El partido tiene previsto un estudio cualitativo —con grupos de trabajo, no una encuesta al uso— cuyos resultados utilizará para decidir el cabeza de lista que promoverá Ferraz para el Ayuntamiento de Madrid, porque en todo caso el candidato tendrá que superar unas primarias. No hay intención de adelantar el proceso, afirman en la dirección, y está previsto que la votación se celebre después del verano.

Corredor y Narbona

“No hay nada decidido”, repiten en la cúpula, donde se han barajado los nombres de las exministras Beatriz Corredor y Cristina Narbona, ambas con asiento en la ejecutiva de Pedro Sánchez. La presidenta del PSOE se autodescarta tajante para ese fin, en público y en privado, porque tras su larga trayectoria profesional no quiere emprender a sus 67 años una nueva tarea de tanta dedicación. La extitular de Vivienda no se descarta, aunque en su entorno trasladan que no se le ha planteado. Corredor considera “un honor” estar en cualquier terna.

A falta de que aparezcan nuevos nombres, en las direcciones nacional y regional se apuntan requisitos deseables del futuro cabeza de lista. Ambas cúpulas coinciden en que deberá ser una figura ya conocida, porque el PSOE tiene que “salir a ganar” con una apuesta seria. Se piensa en un dirigente “con experiencia en la gestión y prestigio social” que preferiblemente sea del partido, porque Gabilondo ya es independiente. Sánchez verbalizó su intención de que el ticket electoral lo complete una mujer, pero no es una condición inamovible, apuntan en la dirección. El rival socialista de Carmena aún es una incógnita.