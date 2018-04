El heredero saudí distingue a España como socio preferente de su plan de reformas

La ministra María Dolores de Cospedal y el príncipe saudí, que ostenta también la condición de ministro de Defensa, han firmado el acuerdo de intenciones (MOU, por sus siglas en inglés) que dará cobertura a la compra de cinco corbetas del astillero público Navantia por unos 2.000 millones de euros. Este acuerdo político, que no es jurídicamente vinculante, debe plasmarse en otros tres documentos. El primero, firmado este jueves, por el que Navantia y la compañía saudí SAMI (Industrias Militares de Arabia Saudí) constituirán una sociedad conjunta para el desarrollo de programas navales. El segundo, por el que la Armada española se encargará de formar e instruir a unos 700 marinos saudíes, que nutrirán las dotaciones de las corbetas. Y el principal: el contrato de compra de los buques, entre el Ministerio de Defensa saudí y la sociedad conjunta formada por Navantia y SAMI.

La ministra @mdcospedal y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, firman el acuerdo de intenciones entre el Gobierno español y el saudí en relación a la venta por parte de Navantia de cinco corbetas pic.twitter.com/vdWjXoH1Mx — Ministerio Defensa (@Defensagob) 12 de abril de 2018

Por tanto, el acuerdo firmado ayer en Madrid no es aún el paso definitivo, pero sí un paso irreversible para que se materialice el mayor contrato de exportación de Navantia, que lleva ya dos años de retraso.

Frente al argumento del empleo (el contrato generará 2.000 puestos de trabajo en los astilleros de Ferrol y San Fernando), cuatro ONG (Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón) pidieron que se interrumpa la venta de armas a Arabia Saudí y denunciaron la complicidad de España con los crímenes de guerra en Yemen, donde han muerto casi 6.000 civiles desde que en 2015 comenzó la intervención de la coalición militar liderada por Riad.

Además de este acuerdo, la delegación saudí firmó en el Palacio de La Moncloa un acuerdo sobre transporte aéreo que permitirá incrementar los vuelos entre los dos países (el año pasado visitaron España más de 73.000 saudíes), un programa ejecutivo de cooperación cultural y dos memorandos sobre cooperación científica y laboral.

En la reunión entre las dos delegaciones —cinco ministros del lado saudí y ocho por parte española—, el príncipe heredero “confirmó el papel de España como socio importante para el éxito de su proyecto de diversificación económica”, según informó La Moncloa, y se señalaron áreas de cooperación en las que las empresas españolas tienen amplia experiencia, como energía (incluidas las renovables), infraestructura, transporte, cultura, ciencia y tecnología y defensa. El Plan de Internacionalización del Transporte y las Infraestructuras 2018-20 del Ministerio de Fomento identifica proyectos por 32.000 millones en Arabia Saudí en los próximos diez años.

Todo Madrid en el Palacio, salvo Cifuentes Los Reyes agasajaron a su huésped con un almuerzo en el Palacio Real con más de 100 invitados. Además del presidente, Mariano Rajoy, recién llegado de Argentina, la vicepresidenta y seis ministros, los presidentes del Constitucional, el Congreso y el Senado. Entre los empresarios, los presidentes del AVE Medina-La Meca, Jorge Segrelles; Navantia, Esteban García; Airbus España, Fernando Alonso; FCC, Esther Alcocer; Acciona, José Manuel Entrecanales; o Indra, Fernando Abril Martorell. También asistieron la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la portavoz del PSOE, Margarita Robles. Faltó la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.

Arabia Saudí es el primer socio comercial de España en Oriente Próximo, con un volumen de intercambios de 5.951 millones de euros en 2017 y un saldo deficitario para España de 1.417 millones. En parte se compensa con la creciente presencia de empresas españolas en Arabia Saudí. con contratos como el AVE La Meca-Medina, actualmente en periodo de pruebas, o el metro de Riad.

La primera visita a España del heredero saudí, de 32 años, sirvió también para dar proyección de futuro a la relación entre las dos casas reales. Felipe VI, que no coincidió con MBS cuando visitó Riad en enero del año pasado, le invitó a una cena privada el jueves en la Zarzuela, para ir tejiendo una amistad como la que su padre don Juan Carlos mantuvo con todos los monarcas saudíes desde los tiempos del rey Faisal.

El Rey tuvo con su huésped todas las deferencias que le permitía el protocolo, dado que no es jefe de Estado. Se alojó en el Palacio del Pardo, residencia de los mandatarios extranjeros que visitan España, y le ofreció un almuerzo en el Palacio Real. Eso sí, fue almuerzo y no cena de gala, no hubo discursos y la comida se sirvió en el Salón de Columnas, el mismo espacio que se utilizó con el el presidente palestino Mahmud Abas, jefe de un no-Estado.

El hecho de que no hubiera discursos ni rueda de prensa (MBS compareció ante los periodistas en París junto al presidente Macron) hizo que no se escuchara públicamente su voz, a pesar de que el principal objetivo de su gira era presentarse como un reformista, dispuesto a permitir la apertura de cines y a dejar conducir a las mujeres. Eso sí, sin democracia porque la democracia es, desde su punto de vista, un medio y no un fin en sí misma.