Maillo a Cifuentes: “Nadie está por encima de las siglas del partido”

El coordinador general del Partido Popular (PP), Fernando Martínez-Maillo, ha reiterado este jueves que el principal objetivo de Génova es mantener el Gobierno de Madrid. "Evidentemente, nadie está por encima de la siglas del partido", ha afirmado, en referencia a una posible sustitución de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acorralada por el escándalo en torno a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. En una entrevista en Radio Nacional, Maillo también ha sostenido que la decisión sobre la continuidad de la presidenta al frente del Ejecutivo regional no es solo responsabilidad de Mariano Rajoy, sino también de la dirigente autonómica. Fuentes cercanas a Cifuentes afirmaron este miércoles que no dimitirá por iniciativa propia y solo lo hará si así se lo pide Rajoy, ya que está convencida de que no cometió ninguna ilegalidad con el máster.

"Aún no se ha tomado una decisión ni la contraria", ha proseguido Maillo sobre el futuro de Cifuentes, al tiempo ha añadido que "hay que ver las alternativas". A pesar de que el coordinador popular ha insistido en que la decisión no tiene que ser "inminente", sí ha admitido que deberá tomarse con "celeridad".

"Cuando hay una presión tan fuerte mediáticamente sobre ella, evidentemente se coloca al partido en la tesitura de tomar una decisión antes del 7 de mayo”, ha aclarado, en referencia a la fecha límite para convocar el debate de la moción de censura presentada por el PSOE y que apoyará Podemos. El socio del PP en el Gobierno regional, que en principio se opone a la moción, ha advertido a los populares que si no presentan una alternativaa Cifuentes apoyará la moción. La popular Paloma Adrados, presidenta de la Asamblea, es la encargada de decidir el día en que se celebrará la sesión.

Tal y como habían confirmado a EL PAÍS varios altos cargos relevantes de Moncloa cercanos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Maillo ha asegurado que no está previsto un encuentro entre él y la jefa de Ejecutivo madrileño, aunque ha matizado "que no significa que no se pueda producir". El dirigente ha querido establecer distancia entre el caso del expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y Cifuentes. No está "ni imputada ni procesada", ha finalizado.

Cifuentes ha insistido en su inocencia durante el pleno ordinario de este jueves en la Asamblea de Madrid. "Ni estoy imputada, ni he falseado ningún currículum", ha incidido la presidenta regional. En su intervención, la dirigente autonómica también ha respondido a las acusaciones de la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, de "preparar puertas giratorias" para volver a la universidad cuando abandone la política. "No necesito ninguna puerta giratoria porque soy funcionaria por oposición pública. Usted no ha necesitado hacer ningún máster para hacer las cosas que usted domina, la manipulación", ha respondido Cifuentes a Huerta.