Cristina Cifuentes y el caso máster, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El presidente de la CRUE: "Si un político dice que tiene un máster y no lo tiene, es motivo de dimisión del cargo". El presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández, ha opinado este martes que cualquier político que asegura disponer de un máster debe poner demostrarlo y que cuando se dice que se dispone del título y no es así, debe ser motivo de dimisión. "Los políticos no son una raza de ciudadanos distinta, no tienen derechos ni obligaciones distintas a los demás, y por tanto los políticos en ejercicio de representación de la soberanía nacional, si dicen tener un máster, deben garantizar que lo tienen, y si dicen que lo tienen y no lo tienen es motivo de dimisión de su cargo público", ha comentado. Además, considera que en caso de confirmarse como presuntamente parece, que no existe el acta del Trabajo de Fin de Máster y que no parece que se hiciera la defensa de dicho trabajo y que las notas tampoco parece que fueran las correcta, se estaría ante una "grave irregularidad" universitaria. (EP)