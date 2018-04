Una de las supuestas examinadoras de Cifuentes dice ante la policía que no la evaluó

Alicia López de los Mozos, uno de los miembros del presunto tribunal que presuntamente evaluó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha declarado este miércoles ante la unidad de la policía adscrita a la Fiscalía de Madrid que no participó en ningún tribunal de defensa de trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes, que no firmó ningún acta ni autorizó que se falsificara su firma, ni nadie le avisó de que dicha acta se iba a crear.

López de los Mozos se enteró de su "implicación" en el máster de Cifuentes por la rueda de prensa del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, al escuchar que su nombre era uno de los que avalaban que los papeles de Cifuentes estaban en regla. En ese momento se echó a llorar y llamó al director del máster, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, quien no le dio explicaciones, según la versión que ha dado López de los Mozos a la policía. Le dijo que estaba “muy liado”, y que se reunirían pronto. Pero tardó una semana en convocarla a dicha reunión.

Cuando llegó a ese encuentro, en el que estaban Álvarez Conde, su abogado Juan Mestre y las otras dos profesoras implicadas, Cecilia Rosado y Clara Souto, se dio cuenta de que aquello era una “conspiración”, según ha calificado, para mentir y mantener una estrategia conjunta, algo que no aceptó. La idea de su mentor era ponerlas de acuerdo para que todas mantuvieran que sí formaron parte del tribunal de Cifuentes alegando que “la universidad pasaba por un momento muy delicado”.

La docente, profesora titular de Derecho la Universidad Rey Juan Carlos, ha estado declarando durante tres horas. Lleva en el Instituto de Derecho Público, creado en 2001 por Álvarez Conde, desde 2003. A lo largo de su declaración se ha mostrado profundamente decepcionada con la actitud de quien ha sido su maestro, de quien ha asegurado que jamás le consultó antes de "meterla en este lío". Al ser preguntada sobre si esa manera de funcionar del director del centro era normal, ha eludido una respuesta clara. Ha dicho no saber nada y no saber si en el Instituto se regalaban títulos universitarios.

Este miércoles estaba también citada para declarar Clara Souto, pero no lo ha hecho por estar de baja médica, baja que durará al menos hasta el 23 de abril. Su abogado ha acudido a la cita con la unidad de policía adscrita a la Fiscalía de Madrid, encargada de estas averiguaciones, a entregar el certificado médico. Souto, con problemas personales añadidos a las cuestiones relativas al máster, no está en condiciones de hablar.

Las profesoras están llamadas a declarar ante la policía como testigos, pero con abogado. En el juzgado, si declaras como testigo no puedes acudir con letrado, pero en este caso sí, al tratarse de unas indagaciones policiales. Se trata de un detalle importante porque como testigos tienen obligación de decir la verdad, algo que no ocurre en una declaración como imputado ante el juez.

Las versiones de las tres son coincidentes en la parte esencial, según fuentes cercanas a su entorno: el acta es falsa, no participaron en ningún tribunal ni evaluaron nunca el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes. De eso no hay ya ninguna duda. Pero su papel en la historia no es exactamente el mismo. Una de ellas, Cecilia Rosado, que consta como secretaria, rellenó el acta y puso su firma en ella. Las firmas de las otras dos, Souto y López de los Mozos, están falsificadas. ¿Con su consentimiento? Según López de los Mozos, no. Las otras dos aún no han declarado ante la policía.