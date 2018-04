El hinchado currículum americano de Pablo Casado

Pablo Casado (Palencia, 1981) tiene uno de esos currículos académicos que cualquiera querría poder presentar en una entrevista de trabajo: dos licenciaturas, un máster –conseguido tras convalidar 18 de 22 asignaturas--, formación en las mejores escuelas de negocios españolas y posgrados o experiencia docente en tres de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, incluida una de la Ivy League (los centros más selectos del país), Harvard.

Casado suele referirse a sus estudios en estos centros de excelencia con el genérico posgrado, pero lo cierto es que esas denominaciones no coinciden con la naturaleza de los cursos que ha cursado allí, mucho más cortos y que, en uno de los casos, ni siquiera exigen titulaciones previas. En su LinkedIn actual, Casado destaca dos cosas de su experiencia y formación: su trabajo en el Congreso de los Diputados y su paso por Harvard. Un paso, sin embargo, bastante breve.

Recientemente se ha escuchado al vicesecretario de comunicación del PP hablar de sus “posgrados en Georgetown y Harvard”. El críptico “DGP de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard” que menciona su currículum del Congreso no es otra cosa que el Driving Government Performance Program, un curso de una semana de duración que cuesta 8.800 dólares y para el que no se requiere titulación previa alguna. “No recuerdo exactamente la duración, pero sí, era corto, era un curso ejecutivo”, reconoció Casado a EL PAÍS este martes. Añadió que lo pagó de su bolsillo, incluidos los billetes de avión.

Sin embargo, hoy eldiario.es ha publicado que el curso de Harvard que consta en su currículum no se realizó en Estados Unidos sino en Aravaca, Madrid, constó solo de cuatro días de clase y costó 2.000 euros. Se trata de una versión del mismo programa que a veces se imparte fuera de Estados Unidos. Casado ha confirmado a EL PAÍS que la información es correcta. Ha añadido que cursó otro programa similar en el "Real Colegio Complutense en Harvard", en Boston. Este último no lo consigna en su currículum.

Georgetown

El currículum del Congreso recoge también un “CLS del Government Affairs Institute de Georgetown”. Actualmente la única titulación que aparece en la guía de cursos de la universidad es el Certificate in Legislative Studies, denominación que Casado dice reconocer. Sin embargo, y también según la guía docente, se trata de un curso diseñado para hacerse en 18 meses, y por supuesto, presencial.

Aunque Casado no especifica en su currículum cuándo ha cursado estas titulaciones en el extranjero, desde 2007 ocupa puestos públicos de los que difícilmente pudo ausentarse año y medio para ser estudiante en Washington. “El curso se llamaba así, pero yo lo hice en el verano de 2008. Pasé dos meses allí. Cuando miré posibilidades para estudiar en Georgetown vi que los otros programas eran largos. Quería estudiar en Estados Unidos y este me encajaba”, asegura. Apunta a que quizá el curso con el mismo nombre que él hizo se ha transformado posteriormente en el programa largo actual. "¿Pretendo decir que tengo un título en estudios jurídicos o un MBA? No. Solo digo que tengo el CLS, sin mayor pretensión, no pretendo decir que soy catedrático en Georgetown", añade.

Cursos en el IESE y el IE, pero de un día al mes Pablo Casado enumera en su currículum oficial una serie de titulaciones de prestigiosas escuelas de negocios españolas. Entre ellas está "el PLGP del IESE". Este programa, explican fuentes de la institución educativa, se desarrolla durante un curso académico, pero solo con asistencia un lunes al mes, de 12 a 20 horas. Es decir, nueve días de clases. Por tanto, no es un máster, sino un "programa para políticos y funcionarios de la alta administración", título privado del IESE; muy flexible pero en el que se controla la asistencia. Si los alumnos no asisten a un mínimo de clases no reciben el certificado. Este programa pretende acercar a los políticos al mundo de la empresa y los negocios y reúne asistentes de todo el arco parlamentario. Casado lo cursó en 2006-2007. La titulación del IE que aparece en su currículum es similar. Se trata del Programa de Gestión Parlamentaria, uno de los programas de postgrado de Executive Education de IE que se organizaba --ya no existe-- en colaboración con el Círculo de Empresarios. Casado lo cursó en 2008 junto con otros diputados de la Asamblea de Madrid. Tampoco es un máster.

"Que yo tenga ese tipo de cursos no es por querer hacer un turismo académico. Soy una persona inquieta en política y sigo mi vocación. Por mis trabajos no tengo tiempo para hacer un MBA en una universidad americana, pero tengo la inquietud de dedicar los veranos a este tipo de curso. Yo invertía dinero en eso", afirma Casado. Ese verano Casado era diputado de la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones. Cuatro años antes, en otoño de 2004, el expresidente José María Aznar se había incorporado a la Universidad de Georgetown.

El otro mérito de Casado en Georgetown es el de haber sido “visiting professor del Global Leadership and Competiveness Program” de esta institución. Este programa es un curso de 10 semanas de duración para candidatos de entre 24 y 34 años, jóvenes líderes de América Latina. Casado afirma haber dado “clases magistrales” allí en los cursos de 2009 y 2010, invitado por la organización. "Casado efectivamente dio clases en el programa de GLC. Su desempeño fue muy exitoso", asegura por correo electrónico Ricardo Ernst, director del programa.

Cuando se le pregunta por la denominación académica de “visiting professor”, que no parece corresponderse con esas clases o conferencias que dio en el curso de dos meses y medio, Casado precisa que simplemente ha traducido lo que le dijeron que era cuando estuvo allí: “profesor visitante”. Es una definición, dice, puramente descriptiva y “que no tiene efectos vinculantes”.

Un docente de esta universidad explica a EL PAÍS que un visiting professor es una figura académica muy concreta, la de un profesor de universidad que da clases en otro centro distinto del suyo por lo menos seis meses o un año. Es más, su traducción más correcta sería catedrático visitante, a quien se contrata mediante una invitación formal del rectorado y conlleva incluso la expedición de un visado J-1 para ejercer como docente. La descripción de Casado le recuerda más a la de conferenciante o personalidad invitada en algo más parecido a un intercambio. Así lo califica también Ana Collado, asesora de Educación del PP hasta 2016, exalumna y que después también dio clases en ese programa.

Al curso de 10 semanas en el que Casado dice haber sido "visiting professor" solo pueden inscribirse alumnos de países de América Latina. Sin embargo, hay al menos seis españoles que lo han cursado. Y todos ellos trabajan o han trabajado para el PP. La última en hacer el curso, este mismo año, ha sido Teresa, Tita, Astolfi, jefa de gabinete de Rafael Hernando. En 2016 lo hizo Paula Bueno de Vicente, asesora del PP en el Congreso y trabajadora de FAES.

En 2013 fue Magdalena Comas, asesora del Ministerio de Exteriores. Comas menciona este curso en su su LinkedIn como "master's degree", aunque no lo sea. En 2010 hizo el curso Ana Collado, asesora de Educación en el gabinete de Rajoy hasta 2016 y en FAES. En 2009 lo hizo Raquel Barras, asesora del Presidencia. En 2008, José Luis Carreras López, actual jefe de gabinete de Rafael van Grieken, consejero de Educación de Madrid.

Casado explica que FAES es "contraparte" en España de este programa formativo, y que durante estos años ha contribuido seleccionando candidatos españoles para enviarlos a Georgetown. Collado explicó que hay más alumnos españoles que han formado parte del programa y que no tienen relación con el Partido Popular.

Johns Hopkins

La Johns Hopkins es la tercera universidad estadounidense de renombre que menciona Casado en su currículum. En concreto lo hace como “fellow de la SAIS (School of Advanced International Studies) de la Universidad Johns Hopkins en Washington”, según el CV del Congreso. No consta que haya estudiado nada allí y tampoco que haya sido profesor de ningún tipo, ni adjunto ni visitante.

Tampoco en la página web, que le engloba como “past fellow” se especifica en qué consiste ese fellowship. Casado explica que en aquella fecha —abril de 2012 es cuando según su LinkedIn le nombran fellow— él ya era portavoz adjunto de Exteriores en el Congreso y ponente de varios proyectos de ley, y que en cierto modo ese nombramiento es “un mérito” que le dieron. "Tengo una relación muy sólida con ellos. Es mi alma máter internacional, no como alumno pero sí como una persona que ha estado cerca y ha colaborado con ellos".

Al tratarse de un “cargo honorario”, no está remunerado y no entra en incompatibilidad con su cargo público en el Congreso, añade. Y explica que, de hecho, en alguno de los currículums que ha redactado para el Congreso los letrados le han pedido que especificara ser “non-resident fellow” para no incurrir en incompatibilidades.

Daniel Hamilton, director del centro, explica por correo electrónico que Casado fue fellow durante dos años, hasta hace aproximadamente tres años. Una figura que "simplemente tiene una afiliación con nuestro centro, pero no da clases, no se remunera, no tiene oficina aquí. Se trata sencillamente de un acuerdo por el que yo puedo consultar de manera informal con esa persona, en su caso, para hablar de política exterior española o del papel de España en las relaciones transatlánticas", añade.

El expresidente José María Aznar es “distinguished fellow” en la misma escuela que Casado, el Center for Transatlantic Relations, desde 2011, un año antes de que le nombraran fellow a él.

"Quiero tener una formación académica competitiva", señala Casado. "Quiero ser independiente en la política. No voy a estar aquí toda la vida y quiero ser competitivo en el mundo. ¿Cómo lo haces? Con este tipo de programas". Casado añade: "En mi CV hablo siempre que que 'completé mi formación académica', creo que es importante decirlo para que quede claro que no he dicho nada que no sea cierto". También ha querido precisar que cuando llama "posgrados" a estos cursos se refiere a que son cursos posteriores a la licenciatura.