Arrimadas trata de contrarrestar el discurso independentista en Bruselas

Visitó Bruselas como candidata a la presidencia de la Generalitat, y ha regresado este miércoles como ganadora de las elecciones catalanas y cabeza de la oposición. Inés Arrimadas aterrizó en la capital belga en noviembre y ha vuelto con la misma intención que cinco meses atrás: explicar su visión de lo que está sucediendo en Cataluña "para que la voz de los que nos sentimos catalanes, españoles y europeos sea escuchada en Europa".

Bruselas se ha convertido en los últimos tiempos en un escenario más de la crisis catalana. En el corazón de Europa ha tenido su residencia Puigdemont hasta su detención en Alemania. Los exconsejeros Meritxell Serret, Lluís Puig y Antoni Comín declaran en los tribunales de la ciudad sobre su euroorden. Y una sucesión de manifestaciones, actos y convocatorias orquestadas en su mayoría por entidades independentistas ha recorrido sus calles. Ante esa insistente acción exterior, Arrimadas se ha plantado en el Parlamento Europeo para trasladar un mensaje: en pleno vacío de poder en el Govern, Puigdemont no representa a Cataluña, solo a la segunda lista más votada, y por tanto no puede arrogarse el papel de interlocutor de los ciudadanos para expresarse en su nombre. "Cuando habla de Cataluña, únicamente está refiriéndose a los independentistas. Está expulsando dialécticamente a la mayoría social, que no es independentista", lamentó.

Con un sector de la prensa internacional apoyándose en el argumentario independentista, y en medio de la ofensiva del nacionalismo por ganar la batalla de la opinión pública europea agitando el fantasma del franquismo, Arrimadas eludió atacar abiertamente el bajo perfil del Gobierno en su estrategia de comunicación exterior. Todo pese a que incluso el eurodiputado popular Esteban González Pons hizo esta semana autocrítica: "no nos hemos explicado lo suficiente", afirmó el político valenciano.

Arrimadas no ha querido desviar con críticas al Ejecutivo el objetivo de su llegada a Bruselas. Criticó que los nacionalistas no condenen la violencia de los autodenominados Comités de Defensa de la República, centró su discurso en alejar a Puigdemont del papel central que él mismo se atribuye en la política catalana, y advirtió de las consecuencias del conflicto para el resto del continente. "Creemos que hay que hacer un esfuerzo para que todo el mundo entienda que lo que está pasando en Cataluña es un peligro para toda Europa. La UE se fundó para superar debates identitarios, como partido europeísta vamos a seguir trabajando para que se conozca la realidad. El nacionalismo es la antítesis de Europa".

La diputada de Ciudadanos contrapuso el modelo de gobierno promovido por el independentismo con el propuesto por Bruselas para advertir de la distancia sideral que los separan. "Las referencias a la Cataluña identitaria son lo opuesto al proyecto de solidaridad y unión que representa la UE". También aludió a los problemas que han quedado eclipsados por el procés, y a sus efectos negativos sobre la economía. "En Cataluña tenemos mucha corrupción, que algunos han querido tapar con una gran estelada. Hay listas de espera, caída de inversiones, del turismo, y de muchos indicadores en los que Cataluña se situaba tradicionalmente en los primeros puestos".

Para potenciar ese mensaje, Arrimadas planea hablar con medios internacionales y mantener diversos encuentros bilaterales. En su agenda de este miércoles constan reuniones con altos cargos de ALDE, el grupo de la Eurocámara en el que se integra Ciudadanos. Entre ellos la vicepresidenta de la formación, la holandesa Sophie In't Veld, su compatriota Hans van Baalen, y el presidente del grupo liberal, el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, todos ellos contrarios a las tesis independentistas. Además, se reunirá con el embajador español ante la UE, Pablo García-Berdoy, y mantendrá un coloquio con militantes de Ciudadanos y funcionarios españoles en las instituciones europeas.