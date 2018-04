Los rectores constatan “irregularidades” en el máster de Cifuentes, del que faltan documentos

La Conferencia de Rectores (CRUE), el grupo que aglutina al grueso de las universidades públicas y privadas de España, ha constatado las "graves irregularidades" en el proceso de obtención de máster del posgrado cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Es lo que ha señalado este miércoles en una multitudinaria rueda de prensa en Madrid el presidente del organismo, Roberto Fernández. De forma indirecta ha pedido además su dimisión. Sin referirse específicamente a ella, ha añadido que si un político, como cualquier otra persona, dicen tener un máster deben "garantizar que lo tienen o si no es motivo de dimisión de su cargo político".

Fernández ha hecho estas declaraciones en la comparecencia para evaluar la investigación sobre el máster que lleva a cabo la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El presidente de los rectores apoya a la URJC en su decisión de enviar a la Fiscalía el caso después de que este centro de enseñanza superior asegurara haber encontrado "indicios racionales de delito". Los dos observadores externos enviados desde la Crue para seguir la investigación abierta en la universidad madrileña —los inspectores Carmen Ruiz Llamas y José Ángel Contreras— han remitido un escueto informe de dos páginas en las que aseguran que en el expediente de Cifuentes "no obran" parte de los documentos necesarios (no han especificado cuáles). También señalan que, una vez que el asunto fue enviado a la Fiscalía por la URJC, hubo comparecencias clave que no se produjeron.

Ante la profesora que lleva el procedimiento de información reservada de este asunto en la Rey Juan Carlos, Pilar Trinidad, y ante estos observadores —que han seguido el grueso de la investigación desde fuera de Madrid— no han comparecido algunos de los protagonistas de lo ocurrido. El catedrático Enrique Álvarez Conde, director del trabajo fin de máster de Cifuentes y director del Instituto de Derecho Público. Tampoco las otras dos profesoras implicadas en el acta amañada: Cecilia Rosado y Clara Souto. Ni la funcionaria que hizo el cambio de notas de la presidenta regional dos años después de que acabara el curso.