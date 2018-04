Cristina Cifuentes y el caso máster, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido a Pablo Casado explicaciones detalladas sobre las circunstancias en las que cursó su máster, después de que el diputado del PP declarara a EL PAÍS que no recordaba si asistió a las clases de ese posgrado. “No no soy fiscal, pero le pido a Casado que aclare todos los extremos de su máster y si los aclara el PSOE no tiene nada q decir, pero si no los aclara esa afirmación de que no recordaba si asistió a clase no contribuye a dar las explicaciones que se merece la ciudadanía”, ha reclamado Sánchez este mediodía en el Congreso.