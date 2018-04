Fiscales españoles y alemanes se reúnen para abordar la entrega de Puigdemont

La reunión entre fiscales de ambos países se va a celebrar de forma inminente, según fuentes jurídicas, y será en La Haya (Países Bajos) porque allí tiene su sede Eurojust, el órgano de la Unión Europea encargado de reforzar la cooperación judicial entre los países miembros. Asistirán algunos de los miembros del ministerio público que intervienen como parte en la instrucción del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los líderes secesionistas y también otros del land al que pertenece el tribunal regional de Schleswig-Holstein. Esta instancia judicial alemana, de menor rango jerárquico que el Supremo español, es la que ha vetado, de momento, que Puigdemont sea entregado a España por rebelión. Y ahora está a la espera de que el Supremo le aporte más pruebas acerca de la malversación de 1,6 millones que atribuye Llarena a los cabecillas separatistas en su auto de procesamiento.

El objetivo de la reunión es intentar demostrar a los fiscales alemanes que existen pruebas suficientes para justiciar los delitos de rebelión y sedición. Y, aunque la fiscalía alemana no tiene posibilidad de recurso para darle la vuelta a la decisión del tribunal regional, se están intentando explorar dos vías. Por un lado, que la fiscalía alemana se dirija a la audiencia de Schleswig-Holstein para que reconsidere su decisión a la luz de las nuevas pruebas aportadas por España. Y, por otro, que el tribunal, en caso de tener dudas sobre qué hacer, pueda incluso plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los fiscales españoles mostrarán a los alemanes datos concretos y argumentados de los delitos de rebelión y malversación (el Ministerio del Interior tiene documentado que se sucedieron al menos 300 actos violentos durante los disturbios del proceso separatista). No obstante, los citados medios señalan que el tribunal alemán “debe ceñirse a ver si los hechos que describe Llarena están tipificados en su territorio, pero sin pretender hacer una instrucción paralela”.

Con la reunión que van a celebrar fiscales alemanes y españoles, a la que también asistirán coordinadores de cooperación judicial europea, se busca además no desgastar al juez del Supremo Llarena en el laberinto jurídico que envuelve ahora la entrega de Puigdemont. Son los fiscales, incluidos los alemanes, los que tienen el cometido de defender la petición de España ante el citado tribunal regional.

Hay un mecanismo de respuesta rápida del Tribunal Europeo de Luxemburgo “que puede tardar dos o tres meses” en emitir su fallo

La intervención de Llarena llegará cuando Alemania, una vez analizadas las nuevas pruebas aportadas desde España, más detalladas, informe de “las condiciones de la entrega” de Puigdemont. Si en ellas va el veto de poder juzgar al expresidente por rebelión (y ni tan siquiera sedición, que se produce por tratar de alterar las fronteras del Estado aunque no medie violencia), será Llarena quien presente una cuestión prejudicial al Tribunal de la UE.

Le preguntará, entre otras cosas, si el tribunal de Schleswig-Holstein, al negarse a entregar a Puigdemont por rebelión o sedición, ha interpretado correctamente las directrices de la normativa que regula la euroorden. Las demás euroórdenes lanzadas por el juez Llarena a Bélgica y Escocia, donde se refugian cinco de los fugados (la dirigente de la CUP Anna Gabriel y Marta Rovira, de ERC, se esconden en Suiza, bajo el procedimiento de extradición, diferente de la euroorden), quedarían también paralizadas a la espera de que Luxemburgo resuelva la cuestión prejudicial de Llarena respecto a Alemania, que por vía de urgencia podría durar unos tres meses.

“Si no hay violencia de rebelión como dice el tribunal alemán, al menos hay sedición", señalan fuentes jurídicas. Y si Luxemburgo le da la razón a Alemania, en el sentido de que su tribunal ha interpretado correctamente la normativa europea sobre la euroorden y que no se le puede juzgar a Puigdemont por ninguno de esos delitos, entonces el Supremo cree que habría que rechazar la entrega del líder independentista catalán. Mientras, en España, encarcelados, y juzgados por rebelión y malversación, quedarían los no fugados (Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Carmen Forcadell, Raúl Romeva, Josep Rull…).

En debatir sobre todos estos argumentos se va a centrar la reunión entre fiscales alemanes y españoles en La Haya. La fiscalía alemana, días después de producirse la detención de Puigdemont, opinó, en sintonía con el juez Llarena, que el contenido del auto del procesamiento del Supremo español tiene su equivalencia en la legislación penal alemana en los delitos de alta traición y malversación y que procedía la entrega a España del prófugo. El Supremo no está dispuesto a ceder soberanía si no hay correspondencia en el resto de países europeos, sostiene estos medios.

Otra cara de la moneda

Alemania, que suele pedir a España anualmente el doble de euroórdenes que a la inversa (las costas españolas son refugio de numerosos delincuentes europeos), tiene en ciernes en este momento ante la Audiencia Nacional una petición para que se le entregue a un ciudadano que ha cometido graves delitos en su país.

Ha habido voces judiciales partidarias de que se rechazase la euroorden y se le pidiera al tribunal alemán que lo había requerido a la Audiencia Nacional que aportase más pruebas de que esa persona había cometido los delitos que se le imputaban. Pero el propio fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, intervino para oponerse a esa idea y ordenó que se informase a favor de la entrega de esa persona a Alemania. Avisando de que los fiscales españoles confían en las instrucciones que desarrollan colegas del resto de países europeos.