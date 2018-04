Dimite Laura Nuño, subdirectora del instituto de la URJC responsable del máster de Cifuentes

Laura Nuño, subdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, ha presentado su dimisión por la "crisis de confianza" que ha generado el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Nuño ha enviado una carta para presentar su renuncia al director de este organismo, que dirige Enrique Álvarez Conde, responsable del máster.

Nuño, también directora del Observatorio de Igualdad de la URJC, es la primera persona que deja su cargo como consecuencia del escándalo, como ha avanzado esta mañana la cadena Ser. La Universidad ha iniciado una investigación interna para analizar toda la actividad del Instituto de Derecho Público en el que se incluyen los títulos otorgados no solo a Cifuentes, sino también a otros alumnos como el diputado del PP Pablo Casado.

En un comunicado la profesora ha explicado que ha tomado su decisión tras la información publicada por el diario.es, sobre cómo Cifuentes aprobó tres asignaturas de su máster con unas actas con firmas de profesores falsificadas. "La dimisión es una decisión personal ante la crisis de confianza que me han generado las últimas informaciones publicadas sobre mi participación en una comisión en la que no recuerdo haber estado y cuya acta no firmé", ha explicado la profesora, que había accedido al cargo de forma no estatutaria el pasado 13 de diciembre de 2017, según ha dicho, para incorporar la perspectiva de género en las actividades del IDP.

"Quisiera aclarar el aspecto estrictamente personal de dicha decisión. No he sido docente ni he tenido responsabilidad alguna en el máster de la URJC en cuestión, ni como profesora ni como subdirectora del IDP", ha añadido Nuño, que asegura que no quiere poner en duda la credibilidad de quienes han impartido docencia en el citado máster oficial ni el funcionamiento de la Universidad Rey Juan Carlos o del Instituto de Derecho Público.

El catedrático Álvarez Conde, responsable del instituto desde su creación en 2005, y con el que este periódico ha intentado contactar en numerosas ocasiones sin éxito, aseguró el pasado viernes en Onda Cero que había hecho una “reconstrucción” del acta del tribunal que supuestamente había examinado a Cifuentes de su Trabajo de Fin de Máster (TFM), de la que se han desentendido las supuestas firmantes. Son las profesoras Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado, discípulas de Álvarez Conde.

Apenas unas horas después de hacer esas declaraciones, el catedrático cambió su versión y aseguró al diario digital El Confidencial que el acta no es una reconstrucción hecha en tres horas a petición del rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos del documento de 2012, sino que fue presionado por el rector, Javier Ramos, para elaborar “un documento interno, no un acta oficial y la versión definitiva del acta tiene que estar en los servicios centrales de la universidad”. El rector negó estas presiones y puso el caso en manos de la Fiscalía.

Enrique Álvarez Conde pospuso el pasado miércoles una reunión prevista hace más de un mes en la que se iba a votar su reelección como director del Instituto de Derecho Público de la URJC.