Pablo Casado admite que desconoce si a sus compañeros del máster les exigían ir a clase

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes. EFE | ATLAS

Después de que saltase a los medios la noticia de las supuestas irregularidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la obtención de un título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP y uno de los posibles relevos de Cifuentes como candidato a la Comunidad, se ha visto obligado a mdar explicaciones del postgrado que cursó en la misma universidad después de que, en un primer momento, admitiera a EL PAÍS que "no recordaba si había asistido a clase y a los exámenes".

El título, Máster en Derecho autonómico y local (cursado en 2008 y 2009), figura en su ficha como diputado del Congreso. Tras la exclusiva de este periódico este lunes, Casado ha ofrecido una decena de entrevistas a diferentes medios donde subraya la legalidad de su máster, que dispone de los trabajos que demuestran su realización y desmiente parte de la información que publicó EL PAÍS. Fuentes universitarias han confirmado a este periódico que el procedimiento de información reservada que se abrió el pasado 21 de marzo, que dirige la profesora Pilar Trinidad, se ha ampliado a otros cursos entre los que incluye también el de Casado.

"Cuando te llaman un jueves por la tarde reunido, no te esperas que la persona con la que estabas hablando te está grabando. En ese momento no estaba para acordarme de eso ni de nada", declaró el vicesecretario este lunes por la noche en Hora 25 de la Cadena Ser, donde anunció que mostraría públicamente los documentos y trabajos que le acreditan como alumno del título. Casado comentó que el máster que realizó pertenece "a la primera horneada" del plan Bolonia, diferente del plan en el que estudió Cifuentes, y que su objetivo era realizar "un curso de doctorado" y no obtener un "título finalista". Ante la pregunta de si iba a clase o no, Casado reconoció que no, ya que estaba en el "periodo" de investigación. "Tengo aquí delante el folleto [del máster] que dice que el valor de crédito con los EFTF pasará de 10 horas de clase a entre 25 y 30 horas de trabajos del alumno", relató Casado, que confesó no necesitar un máster. "Yo solo quería un doctorado. No era un máster universitario, es un máster que te servía para investigar", subrayó.

Este martes, el vicesecretario ha reconocido en una entrevista en Onda Cero que no sabía si al resto de sus compañeros del curso les exigían asistir a clase ni de realizar exámenes. “No lo sé, yo sé lo que se me exigía a mí, en el sentido de que yo me informé antes de matricularme y lo que se me dijo es: ‘Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que presentar', en virtud de las licenciaturas que yo tenía, en virtud de lo que yo expuse que era mi caso, insisto, sin conocer a nadie en ese máster y yendo como una persona absolutamente anónima”, ha respondido Casado, que ha subrayado que no hubo "un agravio comparativo" y nunca pidió un trato de favor. "Tenía 26 años y no tenía ningún cargo ejecutivo", ha comentado.

En otras entrevistas, como en RTVE, el posible candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha afirmado que el máster que él curso pertenecía a "un plan distinto" y con una "estructura académica" diferente "a la del máster que se lleva hablando ya mucho tiempo" [el realizado por Cifuentes]. Casado se ha justificado diciendo que el período en el que cursó el máster entró en vigor el plan Bolonia y que vivió "ese proceso transitorio" [de un plan a otro]. "Si queremos adaptarnos a Europa [el plan Bolonia es un programa de la unión europea], está es la reflexión que tenemos que hacer. Yo por entonces ya tenía cuatro postgrados en mi materia (uno en Harvard, otro en Georgetown, ambos en EE. UU, y otros dos en España). No pedí trato de favor ni me hubiera hecho falta. Tengo la conciencia muy tranquila. Lo tengo todo guardado", ha dicho Casado a RTVE.