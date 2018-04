Rivera avisa a Rajoy de que “habrá cambio de Gobierno” si sigue Cifuentes

Con la cuenta atrás ya en marcha para celebrar la moción de censura convocada para intentar desalojar a Cristina Cifuentes de la Comunidad de Madrid, Albert Rivera (Ciudadanos) ha lanzado este lunes el primer aviso dirigido directamente al presidente del Gobierno. "Si Rajoy quiere tapar la trama de corrupción, habrá cambio de gobierno", ha alertado el líder de la cuarta fuerza política del país durante una reunión en el Congreso con los diputados de su grupo parlamentario. "Estamos dispuestos a dar estabilidad, pero esta tiene que llevar consigo la dignidad y el respeto a las instituciones. Cifuentes no puede continuar ni un minuto más", ha continuado el dirigente.

Ciudadanos pidió el lunes, por primera vez, la dimisión de la presidenta regional. Tras acabar el ultimátum de 48 horas dado al PP para apoyar su comisión de investigación, el partido de Rivera anunció que Cifuentes debía dejar su cargo. De hecho, fuentes de la formación explican que ya se acabó el tiempo de negociar la creación de ese órgano con los populares y que no entra en sus planes dar un paso atrás en esa exigencia. Ahora, su apuesta pasa por forzar a Rajoy a que recurra a la vía murciana. "A los que quieran que saber el resultado final del caso Cifuentes, que vean el final de las películas anteriores: Pilar Barreiro y Murcia. El primer caso acabó con la marcha al grupo mixto de esta senadora, imputada en Púnica, para facilitar el apoyo en los Presupuestos. Y el segundo terminó con la salida de Pedro Antonio Sánchez, entonces presidente murciano, tras anunciar que se apoyaría una moción de censura.

"Esto está en manos del Sr. Rajoy. Si en los próximos días propone un candidato interino que acabe la legislatura, habrá estabilidad. La guerra interna del PP no es culpa de los madrileños", ha destacado Rivera este martes. "Que el futuro gobierno de Madrid no lo escojan Iglesias y Sánchez en el despacho. Y que acabe la legislatura de la mejor manera posible", ha deseado el presidente de Ciudadanos, antes de lanzar su aviso: "Pero esto solo está en manos de Rajoy. Tendrá que explicarle a los madrileños cuál es su decisión. Si Rajoy quiere tapar la trama de corrupción, habrá cambio de Gobierno".

Sánchez pide explicaciones a Casado

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este martes a Pablo Casado explicaciones detalladas sobre las circunstancias en las que cursó su máster, después de que el diputado del PP declarara a EL PAÍS que no recordaba si asistió a las clases de ese posgrado. "No soy fiscal, pero le pido a Casado que aclare todos los extremos de su máster. Y si los aclara, el PSOE no tiene nada que decir. Pero si no los aclara, esa afirmación de que no recordaba si asistió a clase no contribuye a dar las explicaciones que se merece la ciudadanía", ha reclamado Sánchez este mediodía en el Congreso, informa Elsa García de Blas.