Pablo Casado alega que la universidad le convalidó 18 de las 22 asignaturas de su máster

Pablo Casado, en una imagen de archivo. EFE / VÍDEO: QUALITY

Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del PP, ha dado explicaciones este martes sobre el máster que cursó en 2008 y 2009 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en respuesta a la información de EL PAÍS, y ha admitido que no fue a clases, ni hizo exámenes ni redactó un trabajo final para defenderlo ante un tribunal. Lo hizo así porque se lo indicó entonces el director del máster, Enrique Álvarez Conde, el responsable del Instituto de Derecho Público (IDP), que organizó el curso y también, tres años después, el de Cristina Cifuentes, que era similar, aunque adaptado a las normas europeas del plan Bolonia. Casado ha indicado que 18 de las 22 asignaturas del máster le fueron convalidadas, es decir, más de un 80% de las asignaturas y dos tercios del total, 60 créditos. Las notas, por tanto, fueron solo por trabajos que realizó, que ha enumerado, de entre 11 y 60 folios. El dirigente del PP ha explicado que para entonces ya había cursado antes otros cuatro posgrados, en Harvard, El Instituto de Empresa y el IESE.

“Hice lo que se me pidió. No me pareció extraño. Si ha habido algo que no estaba bien, lo desconozco”, ha afirmado, al tiempo que reconocía que no sabía si los demás alumnos recibieron el mismo trato. Casado ha argumentado, con numerosas citas jurídicas y legales, como ya hizo este periódico, que su máster no era tal, sino un equivalente al curso de preparación del doctorado, y que por tanto se permitía “flexibilidad”. Explica que él proyectaba entonces hacer luego un doctorado, aunque nunca llegó a hacerlo porque no tenía tiempo, y por eso eligió este máster. Ha relatado que al mismo tiempo cursó la licenciatura de Dirección y Administración de Empresas en la misma universidad, donde se matriculó en 2007, por lo que, ha confirmado, lo estudió a la vez que el máster. Y mientras era también diputado de la Asamblea de Madrid, donde estaba en dos comisiones, y presidente de Nuevas Generaciones. Al preguntarle si era posible que le diera tiempo a todo, dijo que sí.

El diputado popular ha mostrado algunos documentos y también, ante los periodistas, ha entrado en la intranet de la URJC con un ordenador portátil para demostrar que tenía la clave de acceso y podía ver su expediente. Ha mostrado el folleto tríptico de aquel máster, que ha conservado, donde explicaba, ha leído, que era una “estructura de 60 créditos, con un trabajo y el resto en asignaturas”, y se podían obtener convalidaciones. El 15 de octubre de 2008 se matriculó, pagó 1.465 euros en tres pagos y luego abonó 227,20 euros por solicitudes de convalidación, pues hizo una petición. Le contestó el presidente de la comisión de adaptaciones y convalidaciones el 17 de febrero de 2009, informándole de que le convalidaban 18 asignaturas, por un total de 40 créditos. Eran dos tercios del total, 60 créditos, y al final solo cursó 4 asignaturas. Ha precisado que no tiene el certificado de notas oficial ni el título del máster, pero porque nunca ha ido a buscarlo a la secretaría.

Fuentes de la universidad explican que en aquellos años los cursos de doctorado, para obtener el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), duraban dos años, uno de clases y otro más centrado en la investigación, y al final había que presentar un trabajo final ante un tribunal. Con ese título luego se podía hacer un doctorado. Otra cosa era el máster, como el que ofertaba el IDP, que duraba un año y que, en todo caso, también exigía ir a clase, hacer exámenes y defender un trabajo final ante un tribunal.