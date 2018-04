Cristina Cifuentes y el caso máster, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Levy, sobre el máster de Cifuentes: "Sería decepcionante si no se hubiera dicho la verdad". La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha afirmado este lunes que "sería decepcionante si no se hubiera dicho la verdad" en el caso de la polémica sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. "La verdad es un fundamento indisociable de la política y el que no la dice, decepciona a los ciudadanos y a sus compañeros, por lo tanto no estamos hablando de un tema menor", ha subrayado Levy. En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, ha afirmado que "sería decepcionante" que el resultado final sobre el máster sea que no se haya dicho la verdad y ha asegurado que confía en la presunción de inocencia de Cristina Cifuentes. "Ella ha dicho que tiene ese máster. Yo no estuve allí, pero la universidad está llevando a cabo una investigación, se ha llevado a la Fiscalía, así que estaremos a la expectativa', ha concluido la vicesecretaria 'popular".