Pablo Casado dice que tiene el mismo máster que Cifuentes, pero no recuerda si fue a clase

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP y que se baraja en el partido como posible relevo de Cristina Cifuentes como candidato a la Comunidad de Madrid, asegura que cursó el máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el mismo de Cifuentes, aunque antes, en 2008 y 2009, pero ha admitido a este periódico que no recuerda si asistió a clase ni si hizo los exámenes. Este máster figura en su currículum oficial en su ficha como diputado del Congreso. Casado argumenta que el curso, anterior a la adaptación de las normas europeas del plan Bolonia, aplicada en 2009, no exigía esos requisitos con rigidez. No obstante, fuentes universitarias y docentes de ese máster en esos años, lo niegan. Afirman que, si bien la categoría del curso era distinta, eso no cambia la obligación de ir a clases -eran de lunes a viernes, en dos cuatrimestres con catorce asignaturas-, realizar los respectivos exámenes y el trabajo de fin de máster. Este trabajo aún no recibía esa denominación, era una tesina, dirigida por un tutor, que se defendía ante un tribunal. Un profesor de ese máster en ese año sostiene incluso que Casado no figura en la lista de alumnos de su asignatura. Cuando estalló el caso de Cristina Cifuentes fue el propio Casado quien aportó a la dirección del PP documentación sobre su máster, y el partido dio por buenas sus explicaciones.

Casado sostiene que su máster no es como el de Cifuentes, porque antes del plan Bolonia, como es su caso, "los másteres son muchos menos reglados, cada centro planteaba las fórmulas de seguimiento de las asignaturas, no está reglado que exista trabajo de fin de máster, no está reglado que exista tribunal, lo que yo tengo y he encontrado son muchos trabajos". A la pregunta directa de si asistió a las clases, Casado responde: "No lo recuerdo, sinceramente, era una formación mucho más como de doctorado, en el propio sistema lo que se regulaba era el crédito y el tiempo dedicado por los alumnos para conseguir los créditos, había tutorías, clases, trabajos…". Afirma que tiene la matrícula, las notas de sus asignaturas y conserva el acceso a la intranet de la universidad. No obstante, Casado no ha mostrado ninguna documentación a este periódico pese a que se le ha requerido en los últimos cuatro días.

El caso de otro alcalde del PP que también hizo el máster Hay otro político del PP que cursó el máster de la URJC, Daniel Pérez, alcalde de la localidad madrileña de Galapagar del PP, 44 años, que obtuvo el mismo título en el curso anterior, en 2008. Otro profesor de ese máster, y de ese curso, sostiene que tampoco aparece en la lista de alumnos correspondiente de su asignatura. La jefa de prensa de Pérez ha precisado que realizó el máster a “finales de 2006, año 2007 y principios 2008”. Eso quizá explique este interrogante, pero el alcalde se ha negado a hablar con este periódico y se ha limitado a enviar una nota, en la que asegura que “ha cursado y superado las pruebas que acreditan el título de Máster Universitario en Derecho Autonómico y Local, fechado a 22 de julio de 2008, teniendo a su disposición pruebas, documentos y testigos que así lo podrán corroborar en las instancias oportunas, si se diese el caso”. No ha querido precisar con más detalle si asistió a las clases, cuándo realizó los exámenes y presentó y defendió un trabajo de fin de máster. La URJC tampoco ha querido aclarar este caso.

La Universidad Rey Juan Carlos no ha querido aclarar la situación, si efectivamente Pablo Casado cursó el máster y si aparece o no en la lista de su curso. Alega que lo impide la protección de los datos de los alumnos, aunque en el caso de que no apareciera en realidad no sería alumno, pero tampoco ha querido confirmar ese extremo.

Por otro lado en el año del máster, el curso académico 2008-2009, Pablo Casado, que ahora tiene 37 años, era diputado de la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones del PP en Madrid, dos cargos aparentemente incompatibles, en tiempo de dedicación, con el estudio de un máster. En la Asamblea, además, era portavoz en la Comisión de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz adjunto de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Ya estaba muy volcado en la actividad política, pues en la legislatura anterior había desempeñado el cargo de asesor del vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, y asesor en la Dirección General de Protección Ciudadana en la Comunidad de Madrid.

El currículum que Casado ha ido presentando en años sucesivos, en sus distintos cargos, ofrece denominaciones diversas para el máster de la URJC. En su ficha de la Asamblea de Madrid, de 2007 a 2009, dice: “Máster de Derecho Administrativo, con especialidad en Derecho Autonómico y Local” por la URJC. Es un máster que no existe con tal denominación. En su ficha como diputado del Congreso de la legislatura 2011-2016 reza: “Máster en Derecho Administrativo” por la URJC, que no existe. Solo en su ficha como diputado en la legislatura actual ya dice, correctamente: “Máster en Derecho Autonómico y Local” por la URJC.

Por otro lado cuando fue reelegido presidente de Nuevas Generaciones en noviembre de 2008, mientras estaba teóricamente cursando el máster, apareció en prensa esta información de su currículum: “En la actualidad, está cursando Administración y Dirección de Empresas con especialidad en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos”. Según su currículum, Casado, que ya tenía el título de Derecho por la Universidad Complutense, también se licenció, en efecto, en Administración y Dirección de Empresas en la URJC, aunque no especifica la fecha. No obstante, no tiene sentido hacerlo al mismo tiempo que un máster, además de la dificultad que conlleva.

En su currículum se refleja que Casado ha compaginado su actividad política estos años con numerosos títulos de posgrado: fellow de la SAIS (School of Advanced International Studies) de la Universidad Johns Hopkins en Washington; visiting professor del Global Leadership and Competiveness Program de la Universidad de Georgetown; DGP de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard; el CLS del Government Affairs Institute de la Universidad de Georgetown; el PLGP del IESE, el PLPE de Deusto Business School, el PGP del Instituto de Empresa y el Curso de Mercados Financieros del IEB.