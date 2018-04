Una niña sostiene un globo en la manifestación de estudiantes en la URJC. FOTO: Carlos Rosillo

Varios centenares de estudiantes se han congregado la tarde de este lunes en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en Madrid para protestar contra las supuestas irregularidades en el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. “Fuera mafia de la universidad”, han gritado los alumnos durante la hora (de cinco a seis de la tarde) que ha durado la protesta. Esta mañana, Ciudadanos ha pedido la dimisión de Cifuentes después de no llegar a un acuerdo con el PP sobre la comisión de investigación que el grupo liderado por Albert Rivera ha solicitado. Ciudadanos ha rechazado, sin embargo, apoyar la moción de censura que la semana pasada presentó el PSOE y los estudiantes se lo han recordado durante la protesta. “Cifuentes miente, Ciudadanos consiente”, han coreado centenares de estudiantes.

"¿Dónde está el TFM [Trabajo Fin de Máster]?”, se han preguntado muchos alumnos durante la marcha, que ha recorrido el trayecto que va desde el patio interior del Aulario hasta el Edificio Departamental. Un joven estudiante de Políticas y Economía en la URJC consideraba "inadmisible que una presidenta del Gobierno [regional] haya obtenido un título de forma irregular en una universidad pública". "Pensamos que la política nunca se debe mezclar con los cargos institucionales de la universidad”, ha afirmado.

Desde que saltó a los medios el escándalo del caso Cifuentes, la presidenta aún no ha presentado públicamente su TFM. El rector confirmó el viernes pasado que no está registrado ni hay constancia de su defensa. Todos estudiamos y pagamos aquí las tasas para que luego venga la presidenta de la Comunidad y se lo regalen. Tengo miedo de que luego no me contraten por haber estudiado aquí”, ha contado Alba Argaz, alumna de la institución educativa. Además de alumnos, a la manifestación han acudido padres y abuelos que, según cuentan, defendieron hace años una educación pública.

“Estamos viendo cómo en la universidad hay estudiantes de primera y de segunda clase, y en una sociedad como la nuestra es algo que vemos inadmisible”, ha explicado Aníbal Valverde, estudiante de Historia y Política. Los estudiantes también han culpado de la situación al rector de la universidad, Javier Ramos. El director del máster Enrique Álvarez Conde reconoció el pasado viernes que se había reconstruido el acta de la supuesta defensa del TFM de Cifuentes por las presiones del rector. Ramos negó sin embargo esas presiones e informó en una comparecencia ante los medios de que había enviado toda la documentación a la fiscalía.

Para Pilar García, estudiante de 76 años que lleva 13 estudiando en la universidad de mayores de la institución, es una pena “lo mucho que está afectando” a la URJC. García afirma que la universidad y sus profesores son buenos y que el caso Cifuentes está afectando negativamente a la universidad. A García le parece “un escándalo” que Cifuentes se niegue a dimitir. “Me recuerda a la época franquista”, ha comparado. La organización estudiantil, tras la marcha pacífica, ha convocado otra concentración este jueves en Puerta del Sol (Madrid) para continuar protestando por la situación que ha generado el caso Cifuentes.