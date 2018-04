Comín explora delegar su voto para desbloquear la situación en Cataluña

El independentismo apura ya todas las opciones para constituir un Gobierno real en Cataluña. ERC explora las vías para que Toni Comín, su diputado huido a Bélgica, pueda delegar el voto y garantizar así una eventual investidura del presidente de la Generalitat. Comín ha aludido a esta posibilidad tras la reunión que ha mantenido este lunes en Bruselas con una delegación de Esquerra y después de que el expresident Carles Puigdemont decidiera también delegar su voto la semana pasada. El diputado ha abierto la puerta a renunciar al escaño, aunque ha presentado este escenario como “la última alternativa” y ha sugerido que “no resuelve nada” si Puigdemont conserva el suyo.

La formación independentista trata de mantener viva la defensa de lo que denomina el Consejo de la República, con sede en Bélgica, sin renunciar a formar un Ejecutivo legal en Cataluña. “Tenemos la voluntad de analizar la delegación de voto”, ha explicado Comín ante la prensa después de reunirse con otros miembros de Esquerra. El exconsejero de Salud, sometido a una euroorden de entrega a España que ahora estudia la justicia belga, ha comparecido a las puertas del Parlamento Europeo junto al portavoz parlamentario de Esquerra, Sergi Sabrià, y a la exdiputada Meritxell Serret, también objeto de una orden europea de extradición.

Puigdemont y Comín son los únicos diputados autonómicos fugados que no han renunciado al acta para facilitar la elección de un nuevo presidente. Con la negativa de la CUP a investir a cualquier candidato que no sea Puigdemont, se necesitan todos los votos de Junts per Catalunya y de Esquerra para garantizar la elección de otra persona si la CUP se abstiene en segunda vuelta. La mesa del Parlament autorizó la semana pasada que Puigdemont delegara su voto en Elsa Artadi y de momento nadie lo ha impugnado. Con ese precedente, Comín contempla solicitar el mismo tratamiento. “Los dos estamos en libertad con condiciones, sin posibilidad de abandonar el país. Es imprescindible que estudiemos una delegación de voto", ha explicado el exconseller. El asunto debería quedar resuelto antes de la sesión de investidura convocada para el próximo viernes o, en última instancia, para la segunda convocatoria.

Al contrario de lo que mantenía en un principio, la mención cada vez más clara que hace su partido a la renuncia le obliga a contemplarla como último recurso para desbloquear la situación política en Cataluña. "A quienes hacemos sacrificios tan grandes no nos tienen que proponer sacrificios mayores, a no ser que sea absolutamente imprescindible", ha deslizado. Entretanto, Comín será la “cara visible” de Esquerra en el exterior, según ha anunciado el portavoz parlamentario.