Cristina Cifuentes y su máster, últimas noticias en directo

Gabilondo promete un proyecto viable para un año. "Vamos a hacer un proyecto pragmático, viable para un año. Yo no digo que dentro de un año no habrá pobres" “Algunos dicen que se está haciendo la moción de censura para retratar a Ciudadanos. Pero si Ciudadanos está retratadísimo desde hace tres años” “Lo más cómodo es restar importancia a las cosas. Siempre hay personas que tienen ataques de resignación, de sensatez, y dicen: no, ahora no, no está suficientemente fallecido el muerto”, ironiza Ángel Gabilondo en un acto con militantes en Madrid.

