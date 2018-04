España ya despliega contactos en Europa para revisar las euroordenes

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, mantuvo el pasado martes una larga charla informal sobre el caso de Carles Puigdemont y sus derivadas judiciales en Europa precisamente con el ministro belga de Justicia, el flamenco pero no nacionalista Koen Geens, durante un aparte del gran foro con el que se celebró en Marrakech (Marruecos) el primer aniversario de la creación del Consejo Supremo de Poder Judicial, según confirmaron fuentes oficiales. La conversación se desvió rápidamente a los problemas detectados ahora en las Ordenes Europeas de Detención y Entregas, creadas hace 14 años para suplir, simplificar y orillar los procelosos trámites de las antiguas extradiciones en hasta 32 tipos de los delitos más comunes.

Los ministros coincidieron en que las euroordenes funcionan bien y rápido (muchas en 15 días) para la mayoría de los casos pero no para los más mediáticos y complejos. Y constataron que en esos supuestos, como ahora con el caso Puigdemont, se les concede excesiva discrecionalidad a los jueces a la hora de revisar un proceso ya instruido e investigado en otro país, como un segundo procedimiento. En suma, que algunas euroordenes no se están aplicando como se diseñaron, casi para ser ejecutadas de manera automática y directa sin lugar a las interpretaciones. Catalá ya planteó en diciembre la hipótesis de revisar en un Consejo europeo de Justicia el funcionamiento de las euroordenes y tuvo que matizar su propuesta. Ahora insiste en la misma idea, lo ha hablado con alguno de sus colegas y se plantea llevar los problemas a la próxima cita.

“Si la euroorden no funciona, el tratado de Schengen no tiene sentido”, opinó el portavoz europeo del PP, Esteban González Pons, durante un acto de la convención presidida por Mariano Rajoy en Sevilla. “Si alguien intenta dar un golpe de Estado y no es devuelto al país en el que intentó dar el golpe de Estado, puede que haber levantado la frontera acabe convirtiéndose en una mala decisión”, argumentó elevando el nivel de las críticas del PP a Alemania que no puede hacer el Gobierno español. “Si la UE sirve para que unos Estados cuestionen a otros, la UE pierde su función”, aseguró y aventuró: “La justicia nos dará la razón, porque nuestra razón es la razón de la existencia de Europa. Europa tiene que protegernos a todos los europeos para tener sentido”.