La liberación de Puigdemont levanta fricciones entre el Gobierno alemán y el español

La puesta en libertad de Carles Puigdemont por la Audiencia de Scheleswig-Holstein (Alemania) ha levantado fricciones entre el Gobierno español y alemán. El origen está en las declaraciones de la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, que aseguró anoche que la decisión judicial era la que esperaba y que fue "absolutamente" correcta. Es el único miembro del Gobierno alemán que ha apoyado la liberación de Puigdemont, pero ha bastado para el Gobierno español salga al paso de sus declaraciones para recordar a la ministra alemana que la liberación de Puigdemont es un asunto estrictamente judicial y no político.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, las ha calificado de "desafortunadas". A su llegada a la convención nacional del PP, Dastis ha explicado que la euroorden se estableció para que los países miembros de la Unión Europea dejaran estas cuestiones "entre jueces", "separadas de las opiniones políticas". En su opinión, "entrar a cimentar decisiones de los jueces" por parte del Ejecutivo alemán "no parece lo más apropiado en estos momentos".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado su "respeto" a todas las decisiones judiciales, tanto españolas como alemanas, y ha asegurado que no ha hablado con la canciller alemana, Angela Merkel, sobre la situación procesal de Puigdemont. En declaraciones a los periodistas en la Convención del PP en Sevilla, el jefe del Ejecutivo ha explicado que el Gobierno español ha asumido su responsabilidad de poner en marcha el artículo 155 de la Constitución para restablecer la legalidad en Cataluña y que, a partir de ahora, es necesario que se forme un Govern que necesita de un candidato viable y que cumpla la ley.

"Lo demás son decisiones judiciales y siempre he dicho y reitero ahora que las decisiones judiciales se cumplen y se acatan porque ese el Estado de Derecho y el imperio de la ley", ha añadido. "Y se cumplen", ha agregado, "tanto las decisiones de los tribunales españoles como las que adopten los de otros países". Rajoy ha señalado que ahora tannto el Tribunal Supremo como la Fiscalía española están estudiando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo. Rajoy añadió también que la Fiscalía alemana ha apoyado a la española y al Tribunal Supremo.

Rajoy ha añadido que no ha hablado con Merkel en relación con este asunto ni tiene pensando hacerlo porque se trata de una cuestión que es competencia de los tribunales. "Hay separación de poderes y los gobiernos no intervienen para nada en este asunto. El tema es absolutamente judicial", ha resaltado.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también en Sevilla, se ha limitado a expresar su respeto a las decisiones judiciales en unas declaraciones a los periodistas. Eso sí, ha dicho que el hecho de que Cataluña sea "noticia en Europa es una mala noticia para Cataluña y todos los españoles".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado desde Sevilla que no ha habido contactos con el Gobierno alemán sobre la extradición de Puigdemont pero ha considerado que la Fiscalía mantendrá su "tesis" de que existen elementos suficientes para concederla en materia de rebelión y malversación. Catalá ha explicado que es un proceso en el que no hay recursos, pero sí informes, por lo que ahora es el turno de la defensa de Puigdemont de emitir uno contra el proceso de extradición por el delito de malversación, que sigue adelante.

Después de ese informe, será el turno de la Fiscalía alemana, que cree que podrá sostener su tesis de extradición con las "pruebas suficientes" gracias a la colaboración con la Fiscalía española. Ha opinado que el Tribunal Supremo ha hecho una importante labor de investigación y de instrucción durante meses, y que el auto del juez Llarena tiene "fundamentos sólidos jurídicos".

Catalá ha recordado que se trata de un proceso judicial "con todas las garantías de un estado de derecho como es Alemania" y ha añadido que los gobiernos tienen que dedicarse a hacer su "labor" y a respetar la "acción independiente" de la justicia, de la Fiscalía y esperar a la resolución final.

Además, se ha mostrado seguro de que la ministra de Justicia alemana respeta también "tanto" el informe que emitió el fiscal como la decisión de los jueces, por lo que lo mejor que se puede hacer es "mantener el respeto a la independencia judicial y acatar las decisiones". Ha asegurado que no ha habido contactos entre los gobiernos y ha insistido en que la mejor garantía de respeto a la independencia de los jueces es "dejarles hacer su trabajo, no comentar sus resoluciones y esperar a que finalice el procedimiento".

“Si la euroorden no funciona, el tratado de Schengen no tiene sentido”, ha opinado el portavoz europeo del PP, Esteban González Pons, durante un acto presidido por Rajoy. “Si alguien intenta dar un golpe de Estado y no es devuelto al país en el que intentó dar el golpe de Estado, puede que haber levantado la frontera acabe convirtiéndose en una mala decisión”, ha argumentado, protagonizando las críticas del PP a Alemania que no puede hacer el Gobierno español. “Si la UE sirve para que unos Estados cuestionen a otros, la UE pierde su función”, ha asegurado. Y ha aventurado: “La justicia nos dará la razón, porque nuestra razón es la razón de la existencia de Europa. Europa tiene que protegernos a todos los europeos para tener sentido”.