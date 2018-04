Urkullu acusa a Rivera de “suspender” el “máster de la Constitución”

El lehendakari ha bajado a la arena. Íñigo Urkullu, ha criticado esta mañana al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por negar la existencia de una serie de derechos históricos que en el caso de Euskadi se materializan en la Ley de Concierto y del Cupo, pese a que los ampara la Constitución Española. Aprovechando la polémica en torno a la autenticidad del curso de posgrado de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, Urkullu ha suspendido a Rivera por decir que esos derechos históricos "son un invento". "Alguien merece un suspenso en el máster de la Constitución española", ha dicho en una entrada en las redes sociales. Para el lehendakari es además lamentable que Rivera califique a los nacionalistas vascos de "supremacistas: Es inaceptable", ha escrito.

Rivera hizo esta reflexión el viernes en un desayuno informativo en León, en el que dijo que los derechos históricos son "derechos pasados o inventos para pedir réditos futuros y privilegios". Para el lehendakari "el Estado español, del primero al último de sus ciudadanos, tiene un gran problema si sigue sin aceptar su propia historia, así como su realidad actual", ha dicho en su cuenta de Facebook. Urkullu se ha mostrado preocupado por esas palabras que, en su opinión no solo "falsean" lo que realmente dice la Disposición Adicional Primera de la Constitución, en la que se "amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales", sino que omiten la realidad.

Para Urkullu, Rivera se merece un suspenso en el máster de la Constitución Española porque "omite la auténtica realidad" de la relación de los territorios vascos con la Corona española hasta la abolición de los Fueros en 1876 y "olvida la realidad institucional vasca en tiempo de la II República y la corresponsabilidad de las instituciones vascas con la legalidad republicana".Omisiones y olvidos deliberados del máximo responsable de Ciudadanos, cree el lehendakari, por lo que cobran una especial relevancia en un líder político.

"Más que suspenso, se merece un muy deficiente, por desconocer o no querer reconocer y respetar el resultado del referéndum del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Euskadi el 25 de octubre de 1979", ha insistido. Urkullu ha considerado también que "decirse patriota y pretender no ser nacionalista no tiene sentido", por lo que ha indicado que "es totalmente respetable ser español, patriota y ejercer de nacionalista español".

No obstante, ha rechazado que las fuerzas nacionalistas sean "supremacistas y egoístas", tal y como dijo ayer Rivera, por ser una afirmación "inaceptable" en un Estado que "tiene una naturaleza y una realidad plurinacional indudable".