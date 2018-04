Gabilondo asume el papel de candidato y pide ayuda a todos los madrileños

El líder del PSOE, Pedro Sánchez (i), durante un acto protagonizado con el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco (2i), el portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo (d), y Carmen Barahona (2d). EFE / atlas

Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, ha asumido oficiosamente el papel de candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en un acto del PSOE sobre la moción de censura a Cristina Cifuentes. Gabilondo ha pedido la ayuda a todos "los ciudadanos de bien" madrileños, hayan votado a quien hayan votado, para que conviertan la moción de censura en "una movilización": "No es un acto burocrático. Es un gesto político que pide ayuda", ha dicho Gabilondo. "La movilización no es solo moverse por la calle, sino también mover nuestras voluntades, convicciones y si hace falta votar", ha añadido Gabilondo.

El mensaje que ha sido repetido una y otra vez durante todo el acto socialista es que la moción no es un acción contra un partido político, sino por la dignidad: "No es una acción sectaria, sino de convocatoria", en palabras de Gabilondo. Junto al portavoz madrileño han participado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, y la secretaria de Organización del PSOE-M, Carmen Barahona.

Gabilondo ha insistido en que la acción de censura no es de unos seres puros contra unos impíos, sino contra un modo de hacer política que perjudicaba profundamente la política de la Comunidad: "La moción de la dignidad no quiere decir que nosotros seamos más dignos que los demás", ha dicho. "Nosotros somos ciudadanos como todos, llenos de cualidades y algunos defectos. Lo que pasa es que creemos que el Gobierno de Madrid no representa ahora a eso, sino que representa la indignidad de la política".

El candidato a sustituir a Cristina Cifuentes en la moción de censura, que por ahora no prosperaría a falta del apoyo de Ciudadanos, ha hablado incluso de hacer un programa "viable, pragmático de un año" hasta las elecciones. El plan estaría basado en las Proposiciones No de Ley que se han ido presentando en la Asamblea de Madrid entre los grupos de la oposición y no han prosperado: "Yo no digo que dentro de un año no habrá pobres", ha admitido para no dar falsas esperanzas.

Desde el PSOE descartan la opción de la dimisión de Cifuentes en favor de otro candidato popular, que parece que ahora baraja Ciudadanos: "Los diputados que han jaleado en pie las versiones no ajustadas a la realidad de la presidenta tienen pocas condiciones para poder ser presidentes de esta comunidad", ha dicho con elegancia Gabilondo. El secretario general de los madrileños ha sido algo más contundente: "No nos vale que dimita Cifuentes y coloquen a alguien de la misma calaña", ha dicho Franco.

Los socialistas cuentan ya con el apoyo de Podemos para la moción de censura. Las peticiones a Ciudadanos para que abandone su postura de pedir una comisión se investigación han sido también constantes. El secretario general del PSOE ha exigido al partido de Rivera que abandone "la calculadora electoral" y apoye la moción: "Albert Rivera y Cristina Cifuentes tienen algo en común: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Albert Rivera se está doctorando en cinismo", ha dicho Pedro Sánchez.

Los socialistas defienden que este este caso no es como los demás. A los que les critican por "cómo os ponéis por un máster", Gabilondo les ha respondido: "Lo más cómodo es restar importancia a las cosas. Siempre hay personas que tienen ataques de resignación, de sensatez, y dicen: no, ahora no, no está suficientemente fallecido el muerto".

El mérito de este presunto caso de falsificación de un máster es "haber entrado en todas las casas", ha dicho Gabilondo. Otros casos de corrupción, donde se habían "perdido" cientos de millones de euros, dejaban simplemente a la ciudadanía resignada: "Decían que todos los políticos son iguales", según Gabilondo. Pero este caso ha tocado algo más profundo y ha llegado a más hogares: "Las casas donde saben qué es el esfuerzo, donde cuando se examina uno se examinan todos, incluido el frigorífico, donde se ha llorado porque se ha suspendido, donde se ha hecho un esfuerzo económico para estudiar cuando los padres nunca lo habían hecho", ha dicho Gabilondo.

Este tipo de esfuerzo está lejos del carácter del Partido Popular, que Pedro Sánchez ha definido de esta manera: "La cultura del esfuerzo del Partido Popular se resume en una frase muy sencilla: pilla hasta que te pillen".