“No nos agarremos a conjeturas, indicios o contradicciones”

Ignacio Aguado, en su despacho, durante la entrevista. Foto: Jaime Villanueva / Vídeo: C. Martínez

Con Cristina Cifuentes cercada, el foco se centra en Ciudadanos, que sostiene al PP en el Gobierno. Su portavoz en la Asamblea, Ignacio Aguado (Madrid, 1983) rechaza la moción de censura del PSOE y dice que no darán un "paso más allá" sin antes tener su comisión de investigación.

Pregunta. ¿Cómo se arregla esta crisis en Madrid?

Respuesta. Se solucionaría si Cifuentes hubiera presentado ya las pruebas que dice que tiene. Pero creo que no las tiene. Hay muchas lagunas. Por eso queremos una comisión de investigación urgente. Falta una de las tres patas de las versiones. No conocemos qué han dicho dos de las tres profesoras que supuestamente firmaron el acta, lo que ha dicho el director del máster... Queremos que vengan a comparecer.

P. Una profesora no reconoce su firma y el director del máster dice que se falsificó el acta... ¿No les vale como tercera pata?

R. Respecto a lo que ha salido publicado sobre la confesión de la profesora, nosotros no hemos visto el documento formal donde lo dice. PSOE y Podemos han construido dos verdades inamovibles y se han echado al monte. Pido un plus de responsabilidad.

P. Pero, además, Cifuentes dice que no fue a los exámenes, que se matriculó tres meses después... ¿no cree que debe irse?

R. Yo creo que ella y el PP están desprestigiando las instituciones por protegerse. Eso es una irresponsabilidad.

P. ¿Mantenerla en el cargo no contribuye al desprestigio?

R. Bueno, estamos hablando de tumbar un Gobierno, con todo lo que eso implica. De inestabilidad... Es una decisión política importante. Y, para tomarla, hay que tener todas las versiones.

P. ¿Por qué no apoyan la moción?

R. Porque creo que hay que dar un paso previo si queremos plantearnos cambiar de Gobierno o pedir la dimisión. Debemos ser más responsables que otros partidos. Yo le preguntaría a Gabilondo por qué tiene miedo a impulsar una investigación para ver cómo ha funcionado la universidad. Le pido que priorice la verdad por encima del sillón.

P. ¿Y si les ofrecieran la presidencia?

R. No contemplamos ahora mismo ningún escenario. Estamos abiertos a todos los escenarios, pero una vez se haya celebrado la comisión.

Ignacio Aguado, durante la entrevista. Jaime Villanueva

P. Si Cifuentes se va, ¿les vale?

R. Evidentemente, si la presidenta dimite hoy, se da por zanjado el tema. Al menos, en lo que respecta a ella. No respecto a la universidad. Hay que seguir investigando. Pero esa opción no la contempla la presidenta, que yo sepa.

P. ¿Qué votarán en la moción?

R. Vamos a ver qué pasa estos días. Espero que, antes de que se produzca esa votación, PSOE y Podemos acepten esa comisión y hayamos podido llamar a comparecer a esas personas. Mientras no haya comisión, nosotros no vamos a ir más allá. Así se lo he dicho a Gabilondo y a Podemos.

P. ¿Aunque presenten un programa con propuestas a las que ustedes ya hayan votado a favor?

R. Parece difícil que presenten una propuesta mas allá de un Gobierno frankenstein y una opción política que sea sustituir a la presidenta por ellos. Pero, cuando llegue ese momento, decidiremos qué hacer. Es positivo que haya medios que investiguen, que aporten una carga importante de prueba. Pero también hay una versión de los hechos de Cifuentes, que presenta documentación oficial con un sello oficial. Y aún no conocemos la versión de la universidad. No nos agarremos a conjeturas, indicios o contradicciones que dirimamos nosotros solos.

P. ¿Creen factible que Cifuentes no supiera que se falsificó el acta?

R. Lo veo muy inverosímil porque en una trama de estas características nadie beneficia a un tercero sin que el tercero lo sepa. Pero no nos agarremos solo a indicios. Tenemos que tomar una decisión en base a pruebas y contrastar todas las versiones.

P. Pero incluso ustedes han dicho que la presidenta miente. ¿Madrid se puede permitir tener una presidenta que miente?

R. No, desde luego. Nosotros decimos que Cifuentes en el pleno dijo todo menos la verdad. Su versión a día de hoy no se sostiene y me temo que, a medida que se conozca más información, se va a sostener menos.

P. ¿Y eso no es suficiente para pedir la dimisión?

R. Es que me parece que es nuestra obligación conocer qué dicen el director del máster, el rector, las profesoras que firmaron supuestamente el acta... Cuando haya que tomar decisiones, las tomaremos. Pero prefiero esperar 15 días, que precipitarnos.

P. ¿Han hablado con el PP?

R. No. Y me extraña especialmente, porque alimenta las sospechas que tenemos. En otros casos, como Púnica, se pusieron en contacto. Ahora, ni una llamada de la presidenta, de ningún miembro del Gobierno, ni del PP... Es significativo porque, si no tienes nada que explicar al partido que permite que sigas gobernando, es que algo huele muy mal.