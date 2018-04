El rector rompe con sus valedores

El ingeniero de Telecomunicaciones Javier Ramos ganó hace un año unas controvertidas elecciones a rector de la Universidad Rey Juan Carlos aupado por el respaldo de Fernando Suárez, el rector que tuvo que adelantar los comicios por los escándalos de plagios. En estos meses, según distintas fuentes, Ramos se ha ido alejando del círculo de poder que le permitió ganar los polémicos comicios para refugiarse en un grupo reducido de personas que no superan los diez. Y la traca final ha llegado ahora. Primero, el 22 de marzo, abrió un cordón sanitario respecto a sus antecesores en el cargo -Pedro González-Trevijano, rector cuando Cristina Cifuentes cursó el máster, y su discípulo Fernando Suárez- al anunciar una investigación reservada sobre la obtención de un posgrado por la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. Y el remate lo ha dado en la rueda de prensa de este viernes, al afirmar que "no consta el acta” de la defensa del trabajo fin de máster", pese a que su archivo en el mismo "sea obligatorio", que no le ha sido remitida la memoria del trabajo y “ni se puede confirmar” que la defensa del mismo haya tenido lugar.

La imagen de González-Trevijano, hoy magistrado del Constitucional, y de Suárez, dedicado ahora a la docencia, queda de esta manera muy tocada. Las palabras de Ramos ponen en evidencia un trato de favor que muchos en la Universidad afirman que es una práctica habitual. "Mi universidad funciona como una red clientelar al más puro estilo mafioso", llegó a afirmar en las páginas de este diario la catedrática Rosa Berganza, contrincante de Ramos en las elecciones. Pero el actual rector tampoco sale bien parado del balance de este envite. Para empezar, en rueda de prensa, dio por finiquitado el caso Cifuentes tras hablar solo directamente con dos de los cinco implicados la misma mañana que saltó el escándalo. Ramos, novato en el cargo y con la presión de que está en juego la carrera política de la presidenta de la Comunidad que sufraga su universidad, recibió luego críticas por su precipitación y el consejo de abrir una investigación reservada para salvar el prestigio de la institución en horas bajas tras los plagios de Suárez.

Ramos, decano de Telecomunicaciones cuando se presentó a rector, compatibilizó durante cuatro años su puesto de funcionario con el de director de una empresa privada, radicada en Reino Unido y con sede en Madrid. Y el día de su discurso de investidura, en febrero de 2017, enterró la investigación de los 15 plagios contrastados de Suárez, anunciada en noviembre de 2016. El grupo de trabajo no llegó ni a conformarse. Distintas fuentes opinan que fue la condición puesta por el plagiador para respaldarle. "Lo vamos a dejar todo en manos de la justicia y Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)", dijo a este diario. La Aneca en este tiempo no se ha pronunciado mientras el hurto intelectual ha llegado a los tribunales por dos denuncias.

En su nueva comisión de investigación, esta vez no de plagios sino del caso Cifuentes, Ramos asegura que desde este momento su institución se pone a "disposición judicial". "Seguiremos con la investigación iniciada el día 21 hasta que se esclarezca toda la verdad", ha añadido. Muchos en la UJRC creen que las pesquisas no deben quedarse en lo superfluo en una universidad donde reina la endogamia y los conflictos judiciales entre el rectorado y profesores que denuncian en los tribunales supuestas irregularidades. Los alumnos, hartos de ver su universidad en los periódicos, han convocado una concentración de protesta para el próximo lunes.